『べらぼう』第44回 “蔦重”横浜流星、“貞一”井上芳雄との出会いをきっかけに“源内の謎”を追う
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第44回「空飛ぶ源内」が16日の今夜放送される。
【写真】吉原の座敷で不敵な表情を見せる歌麿（染谷将太）
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。江戸郊外の吉原の貧しい庶民の子に生まれた主人公・蔦重こと重三郎を横浜が演じる。脚本を務めるのは『JIN-仁-』（TBS系）や大河ドラマ『おんな城主 直虎』、よしながふみ原作のドラマ『大奥』を手がけた森下佳子。
【第44回「空飛ぶ源内」あらすじ】
蔦重の前に“耕書堂で本を書かせてほしい”と駿府生まれの貞一（井上芳雄）と名乗る男が現れる。貞一は源内（安田顕）が作ったという相良凧を持っていて、それを見た蔦重は源内が生きているのではと考え始める。その後、玄白（山中聡）や南畝（桐谷健太）、重政（橋本淳）らと会い、源内の謎を追うことに…。
一方、歌麿（染谷将太）は吉原で、本屋に対して派手に遊んだ順に仕事を受けると豪語し座敷で紙花をばらまいていた…。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSにて18時、BSプレミアム4Kにて12時15分放送。
