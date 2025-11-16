『ザ・ロイヤルファミリー』第6話 ロイヤルホープ、2018年の有馬記念に出走 雨の中でレースが始まる
妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第6話が16日の今夜放送される。
【写真】目黒蓮演じる中条耕一
本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語を活写。大手税理士法人に勤める主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市やSnow Manの目黒蓮、黒木瞳、松本若菜らが出演する。
■第6話あらすじ
いつもあと一歩で勝利に届かないロイヤルホープだが、応援するファンは確実に増えていた。しかし、栗須は耕造（佐藤）に2017年の有馬記念終了後、来年の有馬記念を最後に自身もロイヤルホープも引退すると告げられ驚きを隠せなかった。
それは事前の家族会議でも伝えられ、次期社長へは優太郎（小泉孝太郎）と突然命じたため、優太郎も戸惑いを隠せないでいた。
さらに、耕造があることを告白したことで、栗須は急遽、耕造の隠し子・耕一（目黒）に会いに行くことに。有馬記念レース当日、雨の中スタートがきられる！
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
