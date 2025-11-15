株式会社ユサブルは、クルマの本革キーケースの専門店「USABUL」を立ち上げた。車種やメーカー毎のスマートキーにピッタリ合った本革のキーケースを注文できる。革のカラーやステッチのカラーもオーダーが可能。自社工房で一つ一つ手作りで仕上げている。

いつも使うクルマのスマートキー。機能としてはそのままなにもしなくても必要十分だが、黒いプラスチックで味気ないその小さい固まりにちょっとした自分のこだわりを入れるだけで、出かける前の気分、乗り降りするときの気分が結構変わる。意外とそれが日々のモチベーションのアップに繋がったりもする。

「USABUL」の本革キーケース、自分の愛車用にオーダーしても良いし、思いついたあの人へのプレゼントにもいかがだろうか。

USABULについて

心を揺さぶる革製品を、あなたの日常に

ユサブルの始まりは、車が大好きな私がスマートキーケースを探していた時に「本当に使いたいものがない」という気づきでした。

ネットで探しても、

・安いものはプラスチック製か、安っぽい革ばかり。

・品質が良さそうな日本製の革製品は高すぎて手が出ない。

・比較的手頃な価格をうたう日本製もありましたが、作りが素人っぽく、心から満足できるものではありませんでした。

それなら、いっそ自分で作ろう。そう思ったのがユサブルの原点です。

外注では叶わなかった理想

製品を作るため、最初は外注工場に依頼しました。しかし、大量生産を前提とした工場では、忙しい時期や人員の入れ替えなどによって、細部への配慮や丁寧さが行き届かず、納得のいく品質にはなりませんでした。

「このままでは、自分が本当に満足できる製品は作れない」そう感じたとき、ある記憶がよみがえってきました。

家族の「手作り」の記憶

幼い頃、父が作った家具、母が縫ってくれたセータ。父は木工や溶接に長け、母は裁縫が得意な人でした。

「家族の力を借りて、実家に工房を作ろう」。そう決意し、自社工房の設立に踏み出しました。

最初はすべてが手探りでした。革の選定から製造技術まで、家族と一緒にゼロから学び、何度も失敗を重ねながら、少しずつ理想の形に近づけていきました。

自社工房だからこそできるカスタムオーダー

自社工房を持つことで、お客様の声を直接反映したモノづくりが可能になりました。

革や糸の色をお選びいただけるカスタムオーダーにも対応し、世界にひとつだけの特別な製品をお届けできるようになりました。

毎日が特別になる、心を揺さぶる革製品

ユサブルの革製品は、ただの付属品ではありません。それは、日常に小さな感動をもたらしてくれるパートナーです。これからも「心を揺さぶる製品」を、ひとつひとつ丁寧にお届けしてまいります。

USABUL公式ホームページ：https://usabul.jp/

リリース提供元：株式会社ユサブル