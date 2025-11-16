榮倉奈々、ロングドレス姿に称賛の声「美しすぎる」「素晴らしいスタイル」
女優の榮倉奈々が15日、自身のインスタグラムを更新し、ロングドレス姿のオフショットを公開。ファンから絶賛の声が寄せられている。
【写真】スタイル良すぎ！ 榮倉奈々のロングドレス姿をもっと見る
榮倉は14日、都内で行われた「ReFa GINZA」オープニングセレモニーに出席。その際に撮影された黒のロングドレス姿の写真を投稿した。シンプルながらも上品なシルエットのドレスを着こなす榮倉の姿からは、圧倒的なスタイルの良さとエレガントな雰囲気が伝わってくる。
この投稿にファンからは、「美しすぎる」「素晴らしいスタイル」「圧倒的美」「なんてエレガントな」といった声が寄せられている。
引用：「榮倉奈々」インスタグラム（@nana_eikura）
【写真】スタイル良すぎ！ 榮倉奈々のロングドレス姿をもっと見る
榮倉は14日、都内で行われた「ReFa GINZA」オープニングセレモニーに出席。その際に撮影された黒のロングドレス姿の写真を投稿した。シンプルながらも上品なシルエットのドレスを着こなす榮倉の姿からは、圧倒的なスタイルの良さとエレガントな雰囲気が伝わってくる。
この投稿にファンからは、「美しすぎる」「素晴らしいスタイル」「圧倒的美」「なんてエレガントな」といった声が寄せられている。
引用：「榮倉奈々」インスタグラム（@nana_eikura）