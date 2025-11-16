¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÙÂè6ÏÃ¡¡¡È¸¼°ì¡ÉµÚÀî¸÷Çî¡¢½éÎø¤Î¿Í¡¦¡È¸ñÅÐ¡ÉÂçÃ«Î¼Ê¿¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë
¡¡µÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ê¤Á¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬º£ÌëÊüÁ÷¡£¸¼°ì¡ÊµÚÀî¡Ë¤¬½éÎø¤Î¿Í¡¦¸ñÅÐ¡ÊÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÙÂè6ÏÃ¡¡¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡×¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢£Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¡Ö¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¡£¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¸¼°ì¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿Ãæ³Ø¶µ»Õ¡¦º÷¡Ê¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ë¤È¡È¤¤¤¤´¶¤¸¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢½éÎø¤Î¿Í¡¦¸ñÅÐ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¸¼°ì¤Ï¸ñÅÐ¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Ë¥²¥¤¤À¤È¥Ð¥ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¡Øµ¤»ý¤Á°¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¸ñÅÐ¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿´¤Ë¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸ñÅÐ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¤Á¤ã¤ó¤È¼Õ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡Ä¡£
¡¡¸¼°ì¤È¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ³Ø3Ç¯À¸¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤ÎÃçÎÉ¤·¡È¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤¯¤ó¡É¤¬¡¢¼Â¤Ï¸ñÅÐ¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¸¼°ì¤Ï¡¢¡È¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤¯¤ó¡É¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â3000Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤ÆÆ¨Ë´Ãæ¤Î¤Û¤¿¤ë¤ÎÊì¡¦¤È¤â¤¨¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤¿¤ë¤Ë¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤¦·è¿´¤·¤ÆÆ¨Ë´¤òÂ³¤±¤ë¤µ¤Ê¤«¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«°ìÈÖ²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¸µÉ×¡¦¿Î¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¡Ë¤È¥Ð¥Ã¥¿¥êÈ¹ç¤ï¤»¡£3000Ëü±ß¤òÁÀ¤¦¿Î¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤ï¤ì¡¢¤È¤â¤¨¤Ï¿·½É¤Î³¹¤òÆ¨¤²²ó¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Êë¤é¤¹¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î³¬ÃÊ¤¬È´¤±Íî¤Á¡¢Âç²È¡¦°æ¤ÎÆ¬¡Êºä°æ¿¿µª¡Ë¤ÏÂç¹²¤Æ¡£ÉÔÆ°»º²°¤Î²¬Éô¡ÊÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ë¤ËÍê¤ó¤Ç½¤Íý¶È¼Ô¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤â¤é¤¦´Ö¡¢2³¬¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¿¤ë¤Ï¸¼°ì¤ÎÉô²°¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸¼°ì¤Ïº÷¤ÎÉô²°¤ÇÆ±µïÀ¸³è¡£Æ±¤¸Éô²°¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¼°ì¤Èº÷¤Îµ÷Î¥¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀÜ¶á¡ª¡©¡Ä¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¿ÌðÀè¡¢¤Û¤¿¤ë¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿NPOË¡¿Í¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¸¼°ì¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¿¦°÷¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡¢½éÎø¤Î¿Í¡¦¸ñÅÐ¤Î¼Ì¿¿¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¤Ã¤Æ¼Õ¤ê¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤ÏÆóÅÙ¤È²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡Ä¡£²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤¦¸¼°ì¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Èº÷¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¸¼°ì¤Ï¡¢¤Û¤¿¤ë¤Ë²ÎÉñ´ìÄ®¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¸ñÅÐ¤ÈÃæ³Ø¹»°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¡Ä¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¸¼°ì¤¿¤Á¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¡¢·Ù»¡¤Î¾¾¡ÊÅÚµï»Ö±ûÍü¡Ë¤¬¤Ò¤½¤«¤ËÄ¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤¿¿¼Â¤¬È¯³Ð¡ª¡©¡¡ÍÉ¤ìÆ°¤¯¸¼°ì¤Èº÷¤ÎÎø¿´¡ª¡¡¤Û¤¿¤ë¤ÎÎÞ¡Ä¡ª¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡¢¿·Å¸³«¤ÎÂè6ÏÃ¡£
¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË22»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
