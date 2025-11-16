◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル、良）

第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２は１５日、京都競馬場で行われ、１番人気のアドマイヤクワッズ（坂井）が１分３３秒１の２歳コースレコードで勝利。無傷２連勝で重賞初制覇を果たし、朝日杯ＦＳ・Ｇ１（１２月２１日、阪神）の主役候補に名乗りを上げた。

火花散る、激しい一騎打ちだった。後方のインで脚をためていたアドマイヤクワッズは、先に抜け出したカヴァレリッツォの内から並びかけると、そこから２００メートルに渡るマッチレースに持ち込んだ。坂井の右ステッキに応え、頭差だけ前に出てデビュー２連勝。従来の２歳コースレコードを０秒１更新するレベルの高い戦いを制した。

鞍上は昨年に続く連覇となり、同じリアルスティール産駒のフォーエバーヤングでＢＣクラシック・米Ｇ１を制してから、先週のみやこＳを含め３週連続の重賞制覇。「初戦から非常に期待していた馬で、力通りだと思います」。レース後は一度ウィナーズサークルへ向かい、写真撮影の時間をつくってファンを喜ばせた。「友道厩舎で初めて重賞を勝てたのがうれしかった。オーナーにもたくさん乗せてもらっているので、このチームで勝ててうれしかった」と瑠星スマイルがはじけた。

友道調教師は「勝負根性も確認できたし、初戦とは違うコースで、当日輸送の競馬もクリアしてくれた」と満面の笑み。管理したアドマイヤマーズは１８年にこのレースを勝った後、国内外のマイルＧ１を３勝する名馬に育った。「馬の状態を見てですが、朝日杯ＦＳへ」とＧ１参戦を明言。厩舎の偉大な先輩と同じ道をたどり、さらなる高みを目指す。（山下 優）

◆アドマイヤクワッズ 父リアルスティール、母デイトライン（父ゾファニー）。栗東・友道康夫厩舎の牡２歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算成績は２戦２勝。重賞初制覇。総獲得賞金は４５８０万８０００円。馬主は近藤旬子氏。