◆スピードスケート ▽Ｗ杯第１戦 第２日（１５日、米ソルトレークシティー）

女子５００メートルが行われ吉田雪乃（寿広）が自己ベストの３６秒８８で３位に入った。日本女子の３６秒台は小平奈緒、曽我こなみに続く３人目の快挙。従来の自己記録（３７秒４６）を０秒５８も更新した。今季磨き上げたスタートを武器に１００メートルを１０秒３９で通過すると、後半もスピードに乗ったままゴールラインを駆け抜けた。タイムを確認すると、自身初の３６秒台に安堵（あんど）した表情を見せた。稲川くるみ（光文堂インターナショナル）は３７秒９２で１８位だった。

男子１５００メートルは山田和哉（ウェルネット）が１分４２秒２５で日本新記録を樹立し、６位となった。一戸誠太郎が持っていた１分４２秒３６を５年ぶりに更新。最初の３００メートルを２３秒１５と全体４番手の速さで突っ込むと、最後は苦しそうな顔を見せながらも懸命に脚を動かした。好タイムに観客からは歓声が起き、手を振って応えた。野々村太陽（博慈会）は１２位、蟻戸一永（ウェルネット）は１７位、笠原光太朗（専大）は１９位だった。

女子１５００メートルは世界記録保持者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分５２秒４５で５位となった。来年２月のミラノ・コルティナ五輪で金メダル獲得を目指す本命種目だが、今季初の国際大会で表彰台を逃した。１０月の全日本距離別選手権では「維持する体力がまだない」とラスト１周への課題を口にしていた。この日も最初の３００メートルを２５秒２４で入るも、最後の４００メートルは３０秒７７と終盤の失速率を修正しきれなかった。佐藤綾乃（ＡＮＡ）は１０位、堀川桃香（富士急）は１８位だった。

男子５００メートルは２０２２年北京五輪銅メダルの森重航（オカモトグループ）が自己新の３３秒９４で４位に入った。３位とは０秒０１差でわずかに表彰台には届かなかった。広瀬勇太（高崎健康福祉大）は１１位、日本記録を持つの新濱立也（高崎健康福祉大職）は１４位だった。