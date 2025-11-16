

動物たちの死の真相を突き止めたい…（写真：K,Kara／PIXTA）

【写真】まるで｢粗挽き黒コショウ｣動物の亡骸に潜む生物の正体

飼っている動物が病気になったら、動物病院に連れていきますよね。動物病院には外科、内科、眼科など、さまざまな専門領域の獣医師がいますが、獣医病理医という獣医師がいることを知っていますか？

この記事では、獣医病理医の中村進一氏がこれまでさまざまな動物の病気や死と向き合ってきた中で、印象的だったエピソードをご紹介します。

警察からの依頼で始まる仕事

「公園でネコの不審死体が複数見つかりまして……」

警察からそんな電話がかかってきて始まる仕事も、獣医病理医にはあります。

ふだんの僕は、主に動物病院や動物園・水族館、ときには個人の飼い主さんからの依頼を受けて、不幸にして亡くなった動物の遺体を解剖・観察して、その死因を特定する仕事をしています。

平均して月に10件程度の依頼を受けていますが、20件のうち1件ぐらいは、警察や行政（保健所・動物愛護センター）からの依頼で、動物の「不審死体」の検証を行っています。

その動物の死に事件性はあるのか、以前ご紹介したSFTS（重症熱性血小板減少症候群）のようにその地域になんらかの感染症があるのか（関連記事：まるで｢粗挽き黒コショウ｣動物の亡骸に潜む生物）、中毒が発生しているのではないか、なんらかの事故ではないのか、動物虐待や動物病院での獣医療過誤ではないのか……。

そうした可能性を検証し、法律的な視点で社会的な判断に役立てる――それが、「法獣医学」と呼ばれる学問分野です。人間でいうところの「法医学」、その動物版ですね。

警察からの依頼といっても、僕が遺体の発見現場に行くことはほとんどありません。その動物が生前に関係していた人間に直接事情を聴取することもありませんし、周辺情報も断片的にしか知りません。

そして多くの場合、僕が遺体の検死の結果を報告したあと、事件がどうなったのか――そもそも事件だったのか、犯人は捕まったのか、動機はなんだったのか、といったことを知らされることもありません。

僕が向き合うのは、解剖台の上に横たわる動物の亡骸と、その体に刻まれた病変だけです。

公園で不審死した6頭のネコ

あるとき、公園でネコの不審死体が6頭見つかり、警察から検死の依頼がありました。現場付近には餌の入った缶詰が落ちており、その餌は「青かった」といいます。

遺体を解剖してみると、どのネコの胃にも青い餌が入っており、餌と胃内容物を分析した結果、メソミルという殺虫剤の成分が検出されました。

メソミルは農薬としてごく一般的に使われている薬剤ですが、動物が摂取すると中毒症状を起こします。そのため、誤飲しないよう青く着色されているのですね。おそらく何者かが意図的に、ネコたちに農薬を混入させた餌を与え、中毒死させたのでしょう。

犯人がなぜそのようなことをしたのか――ネコのふん害などに腹を立てていたのか、単にネコを虐待したかったのか、理由はわかりません。獣医病理医である僕ができるのは、あくまでその動物の死の原因を突き止めることまで。人間の「犯人」の動機を探るのは、僕の領分ではありません。

解剖台の上に横たわる6つの小さな体が発する「声なき声」をしっかりと聞き取り、伝えるべきところ（この場合は捜査機関）に伝えるのみです。

3歳の雑種犬の不審死体

またあるときは、ペットとして飼われていた3歳の雑種犬の不審死体について、警察から検死依頼がありました。

飼い主の家族が外出先から帰宅すると、飼い犬がすでに息絶えていたそうです。家族が警察に相談に行き、その警察から僕のもとへ遺体が送られてきました。

解剖の結果、そのイヌは頭部をひどく損傷していました。頭蓋骨骨折、歯の破折、広範囲の出血……硬い鈍器のようなもので頭を何度も殴られなければ、こうはなりません。「このイヌは、頭部を執拗に殴られています」。僕はそう警察に伝えました。

その後、この事件ではめずらしく経過を知ることができ、飼い主自身がイヌを殴打していたことが判明しました。

警察に通報した家族は、そのことに気づいていなかったのでしょうね。実際の死因は窒息死で、飼い主はイヌの首にロープを巻きつけた状態で押さえつけ、頭部を損傷させたそうです。

遺体は頭部に損傷こそあれ、毛並みはよく、生前の健康状態は良好だったと推測できました。家庭で大切に飼われていたことが伝わってきます。そんなペットをなぜ殴打し、絞殺するに至ったのか――。動機は不明ですが、いずれにしても飼い主が突発的に暴力をふるったと考えられます。

ちなみに、このような動物虐待事件では、ペットをわざと傷つけたり病気にさせたりしたうえで、動物病院に連れてくる飼い主がしばしばいます。

飼い主として献身的に世話をする姿を見せ、周囲の同情や注目を得ようとする心理から起こる行動で、「代理ミュンヒハウゼン症候群」と呼ばれます。人間の児童虐待の現場でも、同様のケースがしばしばニュースになっています。

なんとも気の重くなる事例を2つ紹介しました。一方で、「一見すると事件性があるように見えて、実はそうではない」というケースも少なくありません。

たとえば、小学校の校門前に、頭部や四肢がちぎれたネコの遺体が落ちていた――なんて通報が入れば、誰もが「ネコが異常者に惨殺されたのでは」と不安になるでしょう。

しかし、遺体に残された微量のDNAをPCR法（新型コロナの検査で使われたことで広く知られるようになりましたね）を用いて調べると、多くの場合、タヌキやアライグマ、イタチ、カラスなど野生動物のDNAが検出されます。

つまり、交通事故などで死亡したネコの遺体を、そのあとから野生動物が損壊した、というわけです。

また、「動物病院で診てもらっていたが、死んでしまった。診断や治療に不信感がある。獣医療過誤ではないか」という飼い主からの相談も多いのですが、これも悪質な事例はほとんどなく、たいていは獣医師とのコミュニケーションの齟齬（そご）がきっかけで起こるもので、多くの方は話を聞くだけで納得されますね。

法獣医学の現場ではこうした事例が大半であり、僕の経験上、事件性が認められるのは、せいぜい10件に1件程度です。ただ、その1件が重大な事件の兆しであることもありますので、「10件のうち9件は空振りだから」と見過ごすことはできません。

日本で2〜3人しかいない

法獣医学は、動物愛護の意識の高い欧米で発達してきました。一方、日本ではその認知が遅れており、人材も予算も不十分です。

法獣医学を専門にしている獣医病理医は、日本国内に「数えるほどしかいない、もしくは2〜3人」というのが現状でしょう。多くの仕事はボランティアで回っており、僕も依頼はたいてい無償で受けています。

それは獣医病理医として新しい知見を得るためでもありますし、できるだけ多くの動物の死因を病理診断によって明らかにすることが、動物だけでなく、人間とこの社会を守ることにつながると確信しているからです。

2019年に動物愛護法が改正され、それまで「努力義務」だった獣医師による動物虐待の通報が「義務」になりました。動物病院に連れてこられた動物に虐待が疑われる場合、獣医師は警察や行政に知らせないといけないのですね。動物虐待の罰則も強化されました。

SNSの普及によって動物の虐待や不審死などが、動画や画像とともにあっという間に拡散されるようになり、「これはおかしいのでは」と行政や警察に通報する人も増えています。日本でも少しずつ、法獣医学の必要性が高まってきています。

読者のみなさんも、動物の不審な遺体を見つけたり、近所で気になる飼い方をされているペットを目にしたりするかもしれません。

そんなとき、まずはお住まいの地域の保健所や動物愛護センターなど、動物行政の窓口に相談してみてください。行政側で必要と判断されれば、調査や指導に入ったり、警察と連携したりすることになります。

また、目の前で明らかな虐待を目撃した場合は、まずは自身の安全を確保したうえで、ためらわずに警察に通報してほしいと思います。ネコの虐殺のような事件は、大きな犯罪の前兆となることもあります。

近年は、警察も動物の不審死を熱心に捜査しますし、防犯カメラの普及もあって「調べればわかる」ことが増えています。こうした取り組みの積み重ねによって、命を守られる動物も少しずつ多くなっています。それは、ひいては僕たちの社会を守ることにもつながっています。

動物の死因を検証しなければ…

獣医病理医が遺体を解剖するだけでは、動物の死因を明らかにすることができないことも少なくありません。

先ほど紹介したようなネコの中毒死の事例では、毒物検査が必要になりますが、国内では動物の毒物検査を受け入れてくれる検査機関はほとんどないのが現状です。

人為的な損壊か野生動物による損壊かの判断には、遺伝子解析も必要です。SFTSのような感染症事例では、微生物学の専門家の力も必要になります。また、動物の不審死事例で動物を解剖するときには、解剖前にCTやMRIを用いた画像検査もほぼ必須になります。

このように動物の死因を解明するためには、獣医病理医だけではなく、さまざまな専門分野の知識を結集する必要があるのです。

亡くなった動物の遺体を前にして、行き場のない悲しみを抱えている方が多くいらっしゃいます。また、動物の死因をきちんと検証しなければ、動物虐待や犯罪、重大な感染症や中毒の見逃しにつながるおそれもあります。僕が動物の病理解剖を続けているのは、死の検証をきちんとして、動物の声なき声をきちんと届けたいという思いがあるからです。

将来的には、各分野のスペシャリストを集めた「動物の死因究明センター」をつくりたいと考えています。現在はそのための体制整備を考えたり、協力してくれる専門家の方を少しずつ探したりしているところです。

（中村 進一 ： 獣医師、獣医病理学専門家）

（大谷 智通 ： サイエンスライター、書籍編集者）