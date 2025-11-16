【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2−0 ガーナ代表（11月14日／豊田スタジアム）

【映像】スタンドに向かって飛ぶ超爆速枠外シュート

絶好調の日本代表FW上田綺世が放った“速すぎる”シュートにファンたちが驚愕した。

日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナ代表を2−0で撃破。エールディビジ（オランダ1部リーグ）で得点ランキングトップに立つ上田は、代表戦でも好調さが伺えるプレーでファンを魅了した。

1ー0とリードして迎えた49分、日本代表はガーナ代表のビルドアップに対してハイプレスを仕掛けると、前に蹴らせたところをDF谷口彰悟がカット。胸を使った落としでWBの堂安律に繋げた。

ダイレクトで最前線の上田にパスを出すと、前向きでボールを受けた絶好調のストライカーは前に持ち出してから迷わず右足を振り抜いた。

シュートは惜しくも枠の上に外れたが、ボールの芯を捉えた強烈過ぎる一撃はファンの注目を集めた。

SNSではファンが「シュートスピードどうなってんだよ」「シュート速度はっっっっや」「パンチあるんだから振っちゃえばいいんですよ」「えぐ綺世のポールスピード」「綺世の膝下の振りが早すぎぃ！」「客席に入るのが心配よ」「上田綺世のシュートは受けたくないな笑」「シュート力やべぇ」「綺世砲（枠外）」「上田綺世半端ないって。外れても声出るような勢いのあるシュート打つもん。そんなんできひんやん、普通」「綺世のシュート、当たりたくないなぁ」「強烈なミドル」と驚いた様子だった。

この試合で上田はゴールこそ決めることができなかったが、フィジカル能力の高さを活かしたキープやデュエルでガーナ代表の守備陣を圧倒。2ー0の勝利に大きく貢献した。

（ABEMA／サッカー日本代表）