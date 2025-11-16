コンビニにひとりでいるところを保護された赤ちゃん猫。その後、保護主さんのお家にいる大型犬と初めて対面すると……あまりにも愛おしすぎる光景はTikTokで39万回以上再生され、「優しい世界」「ずっと見ていられる」「めちゃくちゃ愛おしい！」と反響が集まりました！

お互いに不思議そうにご挨拶

TikTokアカウント「Kinder（@capcakinder）」には、投稿主さんの愛犬と最近家族の仲間入りを果たした子猫の成長記録が投稿されています。

この子猫はコンビニにひとりでうろついているところを発見され、保護された子なのだそう。その経緯を経て投稿主さんのお家へと引き取られた子猫はこの日、初めてお家で暮らす大型犬と対面することに！

最初は「誰？」「なんだこの不思議な生き物」という反応をみせていたというわんちゃん。新しい家族にどうしていいかわからず、周りをうろうろしてみたり、目の前でじっと見下ろしてみたり……。

しかし、次第に勇気を持って顔を近づけて優しく舐めてみたり、姿勢を低くして目線を合わせてあげたりと優しさを見せ始めたというわんちゃん。

しばらくすると…

こうして初めて対面した体の大きなワンちゃんと小さな子猫さん。最初は戸惑い気味でしたが、数分もすれば……

すっかり落ち着いたようで仲良しに♡きっとわんちゃんの優しさが子猫に伝わったことも大きかったのでしょう。これからもっと絆が深まるといいですね！

優しい世界が広がる光景が大反響！

初対面から少しずつ打ち解けていく2匹の愛おしすぎる光景は、TikTokに投稿されると現時点で39万回も再生されるほど話題に！

コメント欄には「優しい世界」「ずっと見ていられる」「めちゃくちゃ愛おしい！」といった声が溢れ、多くの人が2匹のやりとりに癒されています。

ちなみに、現在はすでに仲睦まじい様子を見せているという2匹。子猫はわんちゃんの影響を受けてか、犬のように過ごしていることもあるのだそう。

そんな2匹の様子を見守りたい方は、ぜひTikTokアカウント「Kinder」さまを覗いてみてくださいね！

