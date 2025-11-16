スポーツジムのインストラクター、モデルとして活動するerinco（エリンコ）さん。両親が54歳で出産したそうですが、日本人顔の両親とは見た目が違うと感じていたそうです。そんな彼女が自身の出生の秘密を知ったのは20歳のときで── 。

「母は54歳のときに私を産んでくれた」

1歳のころ

── 今年の3月にSNSで、ご自身はお母さんが54歳のときに生まれた子であることと、いまは亡き両親への感謝を投稿されました。何かきっかけがあったのですか？

erincoさん：3年前に父を亡くし、今年の1月には母が天国へ旅立ってしまいました。母はくも膜下出血と脳梗塞を併発して倒れ、急に亡くなってしまったので、しばらく心に穴が開いた状態だったのですが、3月8日の母の誕生日に、その母が亡くなったことをSNSに投稿しようと思い立ちました。その日が国際女性デーだということもあと押しになり、自分の子ども時代の写真、ミモザの写真と一緒に「母は54歳のときに私を産んでくれた。母の諦めない努力のおかげで、私はこの世に生まれることができた」という言葉を添えたんです。

── 投稿に対して何かリアクションがありましたか？

erincoさん：投稿を見た方から「もしかして体外受精で生まれましたか？」というメッセージが届きました。いままで、母が54歳のときの子どもだと言うと驚かれるだけで、体外受精と指摘されたことはなかったし、ましてや同じ境遇の方に会ったこともなかったのでびっくりして「そうです。なぜわかったのですか？」と返事をしました。すると、その方が「私の子どもも海外で卵子と精子を提供されたダブルドネーションです」と、お子さんのルーツを明かしてくれました。50代の女性で、ご主人は60代であること。2年前に出産したこと。子どもの顔立ちが日本人離れしていることなど、写真を交えながら長文でいろいろと書いてくださいました。

── erincoさんを産んだ当時の、ご両親のような立場の方からご連絡があったのですね。

erinco：27年間生きてきて、親の立場にしても子どもの立場にしても、体外受精で産んだ、生まれた、という人に会ったことがなかったのですごく衝撃を受けました。そのメッセージのやり取りをきっかけに実際にお会いすることになり、2人のお子さんを見たら、幼いときの自分を見ているかのように似ていて「仲間がいる」と感じました。両親は日本人だけど子どもが日本人っぽくないというという見た目もそうですが、ご夫妻が子どもにのすごい愛情を注いでいる。その姿を見て、あまりに自分に重なる部分が多くて感動し、号泣してしまいました。

また、海外での卵子や精子のドネーションや体外受精については知らないことが多かったので、いろいろと教えてもらいました。みずから明かす方は多くないかもしれないけれど、体外受精で出産する方も現代では多いと聞き、その翌日にSNSで自分のルーツを明かす投稿をしたんです。

海外で卵子提供を受けて生まれたミックスだった

── 体外受精で生まれたことを公表されたんですね。

erincoさん：日本人の両親のもとに生まれたけど、顔立ちが日本人離れしていること。海外で提供された卵子と父の精子を体外受精させて母のお腹に宿し、54歳のときに自然分娩で私を産んでくれたこと。それでもやっぱり私は日本人であることを書いて投稿しました。それに対する反響がすごかったです。

── どんな反響がありましたか？

erincoさん：「私も50代で産みました」「高齢出産で子どもは小さく生まれたけど、erincoさんみたいに元気な子に育ってくれるとうれしいです」という方や、「40代でもう子どもは諦めていたけれど、こういう方法があると知れてよかったです」という方からのメッセージが届きました。ほかにも「いまerincoさんは両親を見送ってひとりかもしれませんが、前向きにしている姿や両親への感謝を忘れない姿を見て安心します」「勇気をもらった」など…。そう言っていただくと、私も勇気を出して発信したかいがあったと思いました。

でも実は私、20歳になるまで日本人として育てられたし、海外で卵子提供を受けたとか体外授精で生まれたとかいうことは、知らされてなかったんです。

20歳で初めて知った自分のルーツ

ウェーブヘアがイヤで縮毛矯正していたころ

── 20歳になるまで体外受精で生まれたことは知らされていなかったのですか？

erincoさん：小学生のときは特に、自分に海外の血が入っているとは思いもしませんでした。中高生のころは、何かがほかの子たちと違うと思いながらも、自分が両親の子だということは疑っていませんでした。ハーフっぽいところ以外、顔立ちは父親に似ていましたし、母のお腹の中から赤ちゃんの私が生まれてきている写真がたくさんあったので、わからなかったんです。

── ご両親はerincoさんが20歳になったら発表すると決めていらっしゃったんですか？

erincoさん：私から聞きました。大人になるとさすがに、親がどうみても日本人の顔なのに自分だけミックスっぽいな、というのはわかりますし、海外にルーツがあるかもしれない、と気がつきます。20歳の誕生日を迎えたあと、父とふたりきりになったタイミングで聞きました。母は口が堅いし、言わない意思を固めていそうだと思ったので、父だけに「本当のことを教えてほしい」と。

── お父さんは何とお答えに？

erincoさん：最初ははぐらかしていましたが、そのうち観念したのか「エリはハーフ（ミックス）だよ」と言われたんです。予想はしていましたが、実際に聞くとやはりショックで「じゃあ、お父さんが違うの？」と聞きました。聞きながら、どちらかというと父親似だしな…と思っていると、「お父さんの子だよ」と。しかも「お母さんのお腹のなかで育って、ちゃんと生まれているよ」と、自然分娩なことには間違いないんです。

── じゃあ、なぜミックスになるのかということになりますよね。

erincoさん：そこで、「母が54歳のとき、アメリカで卵子提供してもらってできた子なんだよ」と明かしてくれました。当時、日本では卵子提供が受けられなかったから、アメリカまで渡って2回体外受精したけどうまくいかず、金銭的にも体力的にラストチャンスだと臨んだ3回目で20代女性の卵子をいただき、やっと妊娠が成功して生まれたのが私だったと。母の希望もあって自然分娩したのですが、早産だったため約2200gと小さく生まれ、母は産後数か月入院していたと聞きました。

卵子＝母親ではない。私を産んでくれたのがお母さん

── 20歳で初めてご自身のルーツを知ったのですね。

erincoさん：はい。ものすごく混乱して、とにかく涙が出てきました。そこに母が帰ってきたので、感情がぐちゃぐちゃのまま「私、お母さんの子じゃないんだね？ハーフ（ミックス）なんでしょ」という言葉をぶつけました。それを聞いた母は「そんなことない」とだけ言って、すねたような顔をして自分の部屋にこもってしまいました。母のそんな表情や行動は初めて見るものだったので、これは母には言っちゃいけないことなんだと悟りました。それ以降、私にとっての両親は父と母だけなんだ、と思い直し、自分からそのことについて触れることはありませんでした。母は一度も私の出生について語ることなく亡くなりました。

── 親族などから何か聞く機会はあったのでしょうか？

erincoさん：20歳で自分の出自について知ってから、母の妹にあたる叔母に聞いたことがあります。「私ってハーフ（ミックス）だったんだね。お父さんから聞いたよ」と言うと、「そうだよ。お母さんは口が堅いし頑固だから絶対に言わないと思うけど」と答えてくれました。

── 卵子提供や体外受精のことを知って、どう受け止めましたか？

erincoさん：不思議でしたね。そういう技術もあるんだなとも思いつつ、じゃあ私とお母さんはどういう関係なんだ？と考え出すと混乱していました。でも、1年ぐらいじっくり時間をかけてたどり着いた結論は「卵子＝母親ではない。私を産み、育て、一緒にいてくれたのがお母さんだ」ということです。ものすごく愛されて大切に育てられたので、あの両親だからいまの私がいるんだなと実感できるようになりました。

思春期は自分の顔を鏡で見ては悩んだけれど

── ご自身はどんな幼少期を過ごされたのですか？

erincoさん：誰にでも話しかけるような明るい子でしたし、木登りやアウトドアが大好きでやんちゃな子でした。でも小学校高学年になるにつれ、周囲にミックスルーツの子がいなかったこともあり、外見をからかわれるようになって、人見知りになってしまいました。多かったのは「ガイジン」と言われることです。あとはバイ菌扱いをされて、菌がうつると言われることもありました。身体的に何か危害を加えられたわけじゃないですけど、言葉で言われるのが当時はストレスでした。からかってくる子は男の子が多かったので男の子に対して苦手意識ができ、中学時代は男子と話した覚えがないです。

── 当時、学校の先生や両親に相談などされたのですか？

erincoさん：両親には、からかわれていることは伝えていました。父も母も「エリがかわいいから、からかってくるんだよ」「気にしなくていいよ」とポジティブな様子だったので、あまり深刻にならずに済んだのかもしれません。

でも、小学校高学年から高校2年生まではずっとおとなしかったですね。とにかく自分の顔を鏡で見て、ほかの子と何が違うんだろうと悩み、鼻をつぶしてみたり、目を細くしてみたり…、くるくる巻いたカーリーヘアは本当に嫌いで縮毛矯正をしてストレートにしていました。

── 高校2年生で何か転機があったのですか？

erincoさん：学校の部活でバドミントン部に入っていたのですが、そこで部長になったことと、ラーメン屋でアルバイトを始めたことで元気に声を出す機会や今まで話したことがなかったような相手とも話す機会が増えたのがきっかけです。そこで「そうだ、人と関わるのって、おもしろかったんだ」という、本来の性格を取り戻したような感じです。

男性への苦手意識も、部活では男子とも話さないといけないし、ラーメン屋は男性客の方が多いし、だんだん慣れて薄れていきました。その後スポーツジムで働いて自分のレッスンを持つようになると、もっといろんな方と話す機会が増えましたし、いまは人と話すのが大好きです。お店でも店員さんにどんどん話しかけちゃって、「コミュ力おばけ」って言われています（笑）。

両親ともに高齢での出産だったため、若くして両親の介護や看取りも経験したというerincoさん。特に要介護レベル4と認定され、起き上がることもできない父の介護は精神的に負担が大きかったそう。「どんどん私が知っているお父さんじゃなくなっていく」と感じ、次第に自分自身が摂食障害やうつ病に悩むようになりました。その後両親をしっかりと見送ったことで、少しずつ前向きに生きられるようになったといいます。

取材・文／富田夏子 写真提供／erinco