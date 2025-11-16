ヨルダンで開催された２０２５女子Ｕ１６バレーボールアジア選手権大会（１〜８日）に、道内から唯一、札幌大谷中３年の井上奈々帆（１５）が出場。第２セッターとして４位となり、来年のＵ１７世界選手権（チリ）の出場権獲得に貢献した。初めて日の丸を着けた経験を糧に、世界選手権での代表入りへ更なる飛躍を図っていく。

日本代表として初めて過ごした日々は、井上にとって忘れられない時となった。海外に行くのも初めて。初日は「飛行機の臭い」にも戸惑ったが、最終日は「帰りたくなかった」と言うほど、思い出深い日々となった。「会場の雰囲気から全然違って。緊張もあったし、わくわくもあった。いい経験になったなと思います」。笑顔で８日間を振り返った。

代表では第２セッターとして背番号１１を着けて戦い、４試合に出場した。「海外の高さのある相手にどう対応するかとか、自分の今の年齢で世界を見られたことが一番」と収穫は多かった。「すごいいいアタッカーがそろっていた」と言う面々と一緒にプレー。同年代の選手からも刺激と教訓を得た。「アタッカーがいい条件で打てるように、トスの精度もそうだし、組み立て方をもっと考えられるようにやっていきたい」と今後につなげていく。

セッターになったのは昨秋。中２まではアタッカーも、札幌大谷中の朝倉美紀監督が「特別なものがないとセッターって難しいが、ボールさばきやボールを出す筋とか、いいものを持っている」と指名した。井上自身も「元々これが得意というプレーがなかったので。セッターになったらトスを極めたいとずっと思っていた」と新たな位置に意欲的に取り組んできた。セッター歴こそ短いが、代表の三枝大地監督も「パス回しやツー（アタック）とかが面白い」と１７１センチの大型セッターに着目。初選出を勝ち取り、世界相手にアピールしてきたように、朝倉監督は「シンデレラガールかな」と目を細めた。

来年にはＵ１７世界選手権が控える。目指す次なる大舞台に向けて、４月からは札幌大谷高で研さんを積む。「今のままの自分の実力だと厳しいと思うので。今回見つかった課題を日頃の練習で克服して、成長した姿でまた選考会に行って選ばれたい。次は正セッターとしてコートに立ちたい」。伸びしろ十分の井上が、再度世界に挑戦すべく、意を強くした。（砂田 秀人）

◆井上 奈々帆（いのうえ・ななほ）２０１０年９月３０日、札幌市生まれ。札幌大谷中３年の１５歳。小学校の教員を務める母の教え子の勧めで、小３から「札幌山の手南ジュニア」で競技を始める。札幌大谷中２年まではアタッカー。得意プレーはツーアタック。憧れの選手は男子ブルガリア代表の２０９センチセッター、シメオン・ニコロフ。趣味はバレーボールを見ること。家族は両親と兄。１７１センチ、６３キロ。右利き。