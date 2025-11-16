◇スピードスケートW杯第1戦 第2日（2025年11月15日 米ユタ州ソルトレークシティー）

今季W杯初戦で高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）は種目別総合4連覇中の女子1500メートルで1分52秒45の5位にとどまった。佐藤綾乃（28＝ANA）は1分53秒49で10位、堀川桃香（22＝富士急）は自己ベストの1分55秒05で18位。ヨイ・ベーネ（26＝オランダ）が1分51秒05で3000メートルに続き優勝した。

女子500メートルは昨季W杯2勝の吉田雪乃（22＝寿広）が自己ベストの36秒88をマークして3位に入った。稲川くるみ（26＝光文堂インターナショナル）は37秒92で18位。フェムケ・コク（25＝オランダ）が36秒48で優勝した。

男子500メートルでは森重航（25＝オカモトグループ）が自己ベストの33秒94で4位。広瀬勇太（21＝高崎健康福祉大）も自己ベストの34秒24で11位、新濱立也（29＝高崎健康福祉大職）は34秒37で14位だった。

男子1500メートルは山田和哉（24＝ウェルネット）が自己ベストの1分42秒25で6位。野々村太陽（24＝博滋会）は1分42秒93で12位、蟻戸一永（23＝ウェルネット）は1分43秒68で17位、笠原光太朗（21＝専大）は1分44秒26で19位だった。ジョーダン・ストルツ（21＝米国）が1分40秒48をマークし、33秒88だった500メートル、初日の1000メートルと合わせて3種目を制した。

年内のW杯4大会はミラノ・コルティナ冬季五輪の出場枠が懸かる。