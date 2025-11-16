「後から聞いたら、腹痛も腰痛も病気の前兆だったかもしれないと」。24年5月に子宮体がんの手術を行ったと公表した歌手の藤あや子さん。当初は「子宮内膜異形増殖症」という診断が出たことから、全摘手術には否定的だったそうですが、そこから事態は思わぬ方向へ── 。

はじめの異変は不正出血だった

キックボクシングで豪快にキックをする藤さん

── 2017年に24歳年下の旦那さんと再婚し、仕事にプライベートに順調に進むなか、2024年5月に子宮体がんの手術をしたと公表されました。普段からキックボクシングやヨガ、毎日のシャドーボクシングで体を鍛え、食事にも気をつかってきたという藤さんにとっては、予想だにしなかった状況だったかと。まず、はじめはどんな症状が出たのでしょうか。

藤さん：不正出血が1か月くらい続きましたが、毎日出血しているわけではなく、日によって出血したり、しなかったりという感じでした。2、3年前にも出血したことがあって病院を受診しましたが、「よくあることなので心配ないですよ」と言われたので、今回も深く考えていなかったんです。

お腹が張ることがあっても激痛ではなかったし、腰痛もありましたが、ヨガのポーズを頑張りすぎたのかな、くらいに思っていて。後から聞くと、腹痛も腰痛も病気の前兆だったのかもしれない、と聞いたんですけど。

その後、出血が長引いているし、夫に相談するとちゃんと病院で診てもらったほうがいいと言われて受診することに。受診してすぐ、3月から1か月間にわたる大阪公演が控えていたので、私が大阪にいる間、夫に検査結果を聞きに行ってもらうことになりました。

── 初回の結果はいかがでしたか？

藤さん：検査から2週後くらいに結果が出て、夫が病院から話を聞いて、私に電話で伝えてくれたんですけど。病院の話では、がんではないけど黒に近いグレーで、子宮内膜異形増殖症という診断がついたと。このまま放置するとがん化する可能性があるし、転移のリスクも考えて子宮と卵巣を全摘する話も出たと言うんです。私は「あ、そうなの？がんじゃないなら、取らなくても大丈夫じゃない？」と軽く考えながら、まずは公演を無事に終えて、東京に戻ってから夫と2人で話をすることになりました。

大阪公演を終えて自宅に戻ると、夫が子宮内膜異形増殖症についていろいろ調べてくれていたんでしょうね、夫は「絶対に子宮と卵巣を取らないとダメだ」と言ったんです。私は「いやいや、子宮全摘なんてありえない。がんじゃなかったら取る必要ない」と。結婚してからケンカをしたことがなかったんですけど、はじめて言い合いみたいな感じになりました。

── 体に関わることですし。その後、どの段階で子宮体がんと正式な診断名がついたのでしょうか？

藤さん：東京に戻った翌日に病院に行って、夫から聞いた話と同じような説明をされ、詳しい病院で細胞を検査しないと、がんなのかそうじゃないのか判断ができないと言われました。

後日、紹介された病院で細胞を取って検査をし、3週間後に結果を聞きにいくことになりましたが、万が一がんだった場合、手術になる可能性があると。手術の予約がたくさん入っているから、「先に手術の仮予約をしておきますか？」と聞かれたんです。

がんとは思っていなかったけど、100％違うとも言いきれない。もしがんだった場合、手術から復帰まで1か月程度かかるかもしれないと言われましたが、5月16日に明治座でコロッケさんとジョイントコンサートがあったので、その日に復帰しようと決めました。この日に合わせて逆算すると、5月の頭には手術をしないと間に合わないので、5月の頭に仮予約を入れることに。

その後、結果が出て正式に子宮体がんと診断がつきました。

入院中は坂本冬美さんが茶碗蒸しを持参して

── 症状について、先生からどのように説明されましたか？

藤さん：かなり初期のがんで、自分たち医師が診ても「これかな？」と思うくらい初期ですと。でも、このまま放置するとほかの部位に転移する可能性があると言われたので、迷うことなく「取ってください」と手術を受けることを決めました。がんと言われずに子宮と卵巣を取っていたら納得していない自分がいた気がしますが、あと押ししてくれたのはがん宣告。がんと聞いてすぐに頭を切り替えました。4月後半に結果を聞いて、5月頭に手術をすることになりましたが、早めに予約をしておいてよかったです。

── 手術はダヴィンチというロボットによる内視鏡手術だったそうですね。術後の様子はいかがでしたか？

藤さん：おへその周りに1cm弱くらいの穴を数か所開けて遠隔操作するものでしたが、麻酔は手術当日に目が覚めるくらい軽いものだったので、手術が終わって「終わりましたよ」という声も聞こえました。

術後は痛み止めの点滴をしていましたが、母ががんで闘病中のときにモルヒネの点滴をしていて、モルヒネによって意識が朦朧とし、普通の生活に戻るのに時間がかかると聞いていたんです。先生にどういう状態だったら点滴をはずせるか聞くと、重湯が食べられる状態だったらはずしてもいいとおっしゃってくださったので、頑張って重湯を食べました。痛み止めの点滴をはずした日は痛かったのですが、日ごろの寝不足も溜まっていたのか、痛みを我慢しながらひと晩寝たら翌日はスッキリしました。

手術の翌々日には普通食が口にできるほど回復。「適度に動いたほうが回復が早い」と先生から聞き、手術翌々日には、夫が隣にいて手すりに掴まった状態で、8階から1階まで階段の昇り降りをしました。1階に降りると近くに駐車場があったので、外の空気を吸おうと思って夫と一緒に外に出たんです。駐車場に出て、全身の機能を回復させようと思ってヨガのポーズをとると、ああ、生きてるなって思いました。

── 手術から翌々日に1階から8階まで階段昇降に加え、ヨガのポーズとは…すごい回復力ですね。

藤さん：驚意的というか、早く元気になりたい一心で、どれだけ自分に厳しいんだ、って感じなんですけどね。入院中には（坂本）冬美さんが、私が伝授した茶碗蒸しを作って来てくれました。茶碗蒸しを食べて栄養もついて、手術後3日目くらいから痛みも徐々に引いていって楽になりました。

──入院生活がトータル6日間だったそうですが、退院後の生活はいかがでしたか。

藤さん：はじめは腰痛やお腹が張っている感じがしましたが、徐々に落ち着いていきました。サプリメントは飲んだほうがいいと言われたものは飲んでいますが、ほかは影響ないですね。病気でマイナスになったと思いたくない、という意識がどこかにあるんでしょうね。マイナスではなく、悪いものを取ってもらったという意識で過ごしています。

また、5月16日のコロッケさんとのジョイントコンサートを無事に終えることができました。

先生に許可を得てヨガは手術から3か月後には復帰して、キックボクシングも傷口がすごく小さかったので、じきに再開しました。

たとえ初期症状は軽かったとしても

2024年5月、復帰後初コンサート

── 病気発覚から術後の経過まで、とても前向きな印象を受けます。

藤さん：もともと悩むことがまったくないし、すべてにおいてマイナスには考えないですね。何か言われても、「そんなこと起きるわけない」っていいほうに考えすぎて、失敗するタイプではあるんですけど。今回のがんは、悪いものであれば取っちゃえばいいし、手術をしてくださった先生は信用できる方だったので、手術も絶対成功だって思ってました。

── 退院後、子宮体がんを患ったことをブログで公表されました。

藤さん：女性の病気の啓発になるかなって思ったんです。女性特有の病気って病院に行きづらかったり、人に言いにくかったりするし。あと、私の生き方として隠しごとは嫌でした。自分に起きたことをリアルに発信していくことで、ひとりでも多くの方の救いになればいいなと思ったんですよね。病気を公表したことで今までにないコメントの数がついて、各々の体験談を話す人もいれば、みんなで情報を共有しながら私も受診してみたという人もいて、自分が経験していかせることはやっていこうと思いました。

── 現在は3か月に1回受診され、経過は順調とのこと。子宮体がんを経験されて、ご自身の中で変化したことはありますか？

藤さん：私の場合は初期症状で軽く済みましたが、自己判断で簡単に考えちゃいけないですね。私は前向きすぎるところがあるんですけど、夫の慎重な部分がありがたかったですし、助けてもらった命は大事にしようと思っています。自分が経験したことをみなさんにお伝えしていくことで、悩んでいる人の力になったり、女性を応援していく立場の人になろうと思いました。

子宮体がんの手術中も藤さんを支えた旦那さんは、藤さんよりもふた回り年下。彼がマッサージを担当するトレーナーとして藤さんの舞台を担当したのが出会いのきっかけだったそう。当時藤さんは55歳で夫は31歳。それでも、年の差以上に人としての相性が非常によく、交際からわずか5か月で結婚。今も幸せに暮らしているそうです。

