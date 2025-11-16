歌謡コーラスグループ純烈の元メンバーで俳優の小田井涼平（54）が、15日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。妻で映画コメンテーター、タレントのLiLiCo（54）とのなれそめについて明かした。

小田井は番組での共演をきっかけに、2017年にLiLiCoと結婚していたことを、翌2018年に発表した。

2人の交際のきっかけは、LiLiCoがテレビ番組で純烈のVTRを見て、小田井を気に入ったことだった。小田井は「うちの奥さん、当時肉食系のイケメン男子好きキャラだったんで。たまたま僕のことが『いいです』って言ってくれたのを、僕が放送を見てたんです。2カ月後に、うちの奥さんが司会をする歌番組のイベントがあったんで、お礼を言おうと思って楽屋にごあいさつに行った」と振り返る。

するとLiLiCoはすでに出た後で、「番組のスタッフの方が震えながら僕のところに来て、（メモを渡して）『小田井さん、これ、LiLiCoさんの電話番号なんで、必ずこの番号に電話をかけてください。私、怒られるんで』って言われて…」と、連絡先を渡されたという。

小田井が連絡を取り、「ご飯を食べに行ったのがきっかけで、そこから盛り上がっちゃって。いろいろ話をしたら、趣味も合うし、好きな音楽とかも合うし、っていうので…」と振り返った。

これに、メッセンジャー黒田有（55）が「自分から好きな趣味とか、好きな音楽を話したの？」と質問。小田井が「向こうから話すことと、こっちから話すことがことごとく合うというか…」と明かすと、黒田は「怪しいな…」と“疑惑の目”を向ける。

食事に行った日は、たまたま七夕の近くだったといい、小田井は「お店の人が短冊を渡してきたんですよね。オレも半分ノリで、半分本気で『LiLiCoさんと初チューができますように』みたいなことを書いたんですよ。それをパッとうちの奥さんがのぞいて、『そんなの書かなくても、今できるわよ』って言って。お店を出てから路上でチューをしたんで、そこで出来上がった」と語った。

この説明に、黒田は「すごい。七夕までもが仕組まれているよな」と笑い、「お店はどっちが決めたんや？」とさらに質問する。

小田井の「お店はうちの奥さんのいつもの行きつけです」との答えに、中川家の礼二（53）が「あっ、だいぶ外堀から。（スタッフが）震えて番号を渡したところから、もう…」とニヤリ。

はやし立てる黒田と礼二に、小田井は「おふたり、待ってもらっていいですか。もう取り返しつかないです」と笑いを誘っていた。