便座が上がってる！一人暮らしの女子大生、心当たりがある“侵入者”の正体｜盗まれたカギ【ママリ】

紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが、実話を元に描いたミステリー作品です。女子大生のレイは、一人暮らしの部屋に何者かが侵入している気配を感じます。「記憶違いかな」と思われるささいな異変が続き、レイはついに友達に相談して一緒に部屋を見てもらうことに。仲間の協力を得て、たどり着いた先には、驚愕の真実が。『盗まれたカギ』第4話をごらんください。

レイは女性の一人暮らしで、昨日はたずねてきた男性もいません。それなのに、トイレの便座があがった状態になっていました。レイの知らない間に、部屋に侵入している人物がいるのでは？実はレイには、侵入者に心当たりがあると言います。

部屋に来た友達が見つけたトイレでの異変。目にしたレイはかなりのショックを受けているよう。それは記憶違いでは片付けられない、侵入者がいる決定的証拠でした。

女性の一人暮らしで来客もなかったのに、トイレの便座が上がっていました。つまりレイの留守中に男性が侵入し、トイレを使用したということです。

「心霊現象なのでは」と面白半分だった友達も、事態の深刻さに気付き始めました。レイは「実は侵入者に心当たりがある」と言います。

レイ本人が心当たりがあるのなら、真相にたどり着くのは早いかもしれません。侵入者とみられるのは、レイの元交際相手だそう。

レイの元交際相手は社会人。友達はまだ、別れたことを知りませんでした。

鍵の番号は重要な個人情報

鍵に刻まれた数字を、意識して見たことはありますか？その「鍵番号（キーナンバー）」は、鍵本体と同じく部屋の持ち主の安全を守る重要な情報です。もしも悪用されるようなことがあれば、危険にさらされることとなってしまうかもしれません。



今回の漫画で描かれたように、鍵そのものを失くしていなくても、番号さえ分かれば誰でも簡単に合鍵を作れてしまうケースがあります。犯人がカフェのテーブルや職場のロッカーで、スマートフォンで鍵を一瞬撮影するだけで必要な情報を得てしまうこともあるのです。



実際に、元交際相手が盗み見た鍵番号をもとに合鍵を作り、女性の自宅に侵入して殺害に及んだという痛ましい事件も報告されています。鍵番号の管理は、単なる盗難防止ではなく、命を守る行動でもあります。



卑劣な犯罪から身を守るために、鍵を無防備に置きっぱなしにしないのはもちろん、キーホルダーやキーケースで番号を隠して「キーナンバーを知られない」ことを徹底しましょう。また合鍵には番号が刻印されないため普段は合鍵を使い、純正の鍵は持ち歩かないという選択も、安全性を高める工夫のひとつです。

