洗って除菌、スリムに収まる。4人分対応の頼れる食洗機【パナソニック】の食器洗い洗浄機がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
奥行29センチメートルの省スペース設計。キッチンにすっきり、除菌もできる【パナソニック】の食器洗い洗浄機がAmazonに登場!
パナソニックの食器洗い洗浄機は、約4人分・24点の食器を一度に収納できる庫内容量を備えたモデル。 約24センチメートルの大皿やフライパンなどの調理器具も洗える設計で、日常使いに十分な収納力を誇る。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
洗浄工程では、50度以上の高圧水流による「ストリーム除菌洗浄」を採用。菌の減少率99パーセント以上を実証した加熱高温水噴射方式により、洗いながらしっかり除菌できる。
→【アイテム詳細を見る】
本体は奥行約29センチメートルのスリム設計で、幅約55×奥行約29センチメートルのスペースがあればシンク横にもすっきり設置可能。
→【アイテム詳細を見る】
新開発の「リフトアップオープンドア」により、ドア開閉時のスペースも最小限に抑えられ、限られたキッチン空間でも快適に使えるアイテムだ。
奥行29センチメートルの省スペース設計。キッチンにすっきり、除菌もできる【パナソニック】の食器洗い洗浄機がAmazonに登場!
パナソニックの食器洗い洗浄機は、約4人分・24点の食器を一度に収納できる庫内容量を備えたモデル。 約24センチメートルの大皿やフライパンなどの調理器具も洗える設計で、日常使いに十分な収納力を誇る。
→【アイテム詳細を見る】
洗浄工程では、50度以上の高圧水流による「ストリーム除菌洗浄」を採用。菌の減少率99パーセント以上を実証した加熱高温水噴射方式により、洗いながらしっかり除菌できる。
→【アイテム詳細を見る】
本体は奥行約29センチメートルのスリム設計で、幅約55×奥行約29センチメートルのスペースがあればシンク横にもすっきり設置可能。
→【アイテム詳細を見る】
新開発の「リフトアップオープンドア」により、ドア開閉時のスペースも最小限に抑えられ、限られたキッチン空間でも快適に使えるアイテムだ。