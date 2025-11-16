ロイヤルホストの紅玉りんごデザート♡冬限定の甘くて贅沢なひとときを

冬の訪れとともに、ロイヤルホストから心ときめく季節限定デザートが登場しました。国産紅玉りんごの爽やかな酸味と、ロイヤル伝統のスイートポテトクリームのやさしい甘みが織りなす、冬だけの特別なマリアージュ。見た目にも美しく、味わうほどに幸せが広がる全5種のデザートが、ホリデーシーズンを彩ります。温かいティーとともに、贅沢なカフェタイムをお楽しみください。

ロイヤルホストの冬限定「紅玉りんご」デザート登場

2025年11月26日（水）より、ロイヤルホストから冬限定の『国産紅玉りんご＆ロイヤルのスイートポテト～美味しさを贈るおもてなし～』シリーズが登場します。

紅玉りんごの酸味とスイートポテトクリームの甘みを重ねたデザートは、すべて店舗で丁寧に仕上げた特別な一皿。ラインナップは以下の5種類です。

紅玉りんご＆スイートポテトのとろけるショコラ仕立て

価格：1,628円（税込）

紅玉りんご＆スイートポテトのブリュレパフェ

価格：1,628円（税込）

紅玉りんご＆スイートポテトのパイ仕立て～カラメルソース添え～

価格：1,408円（税込）

紅玉りんご＆スイートポテトのパフェ

価格：1,188円（税込）

紅玉りんご＆スイートポテトのプチパフェ

価格：単品770円（税込）

それぞれに最適なペアリングティー（ほうじ茶、ダージリン、ルイボスなど）を提案し、りんごの甘酸っぱさをさらに引き立てます。

不二家の冬限定「チョコまみれ」が真っ白に♡雪国気分を楽しむ新作スイーツ登場

芸術とスイーツが融合♡限定コースターにも注目

デザートとともに楽しめるのが、「金沢アート工房」のアーティスト・輪島貫太氏が描くコースターアート。音楽の惑星をテーマにした「ソラシド星」は、冬のスイーツを幻想的に彩ります。

「お皿の上のちいさな美術館」として、味覚だけでなく視覚でも特別なひとときを演出♡コースターは数量限定のため、早めの来店がおすすめです。

全国のロイヤルホストでホリデースイーツを満喫

販売期間は2025年11月26日（水）～2026年1月中旬予定。全国のロイヤルホスト215店舗で提供されます（一部店舗を除く）。

期間中は店舗ごとに販売内容や時間が異なる場合があるため、訪れる前に確認を。

華やかな見た目とやさしい味わいで、クリスマスや年末年始のデザートタイムにぴったりです。家族や友人との食事の締めくくりに、心温まるスイーツをどうぞ♪

冬限定の“おもてなしスイーツ”で心もほっこり♡

ロイヤルホストの紅玉りんごデザートは、甘すぎず上品な味わいで、どんな世代にも愛される冬のご褒美スイーツ。

りんごの酸味とスイートポテトの優しい甘みが、ひと口ごとに幸せを運んでくれます。

ティータイムはもちろん、食後のデザートにもおすすめ。寒い季節にぴったりの心温まるひとときを、ロイヤルホストでお楽しみください♡