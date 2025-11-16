¸µFRBÍý»ö¡¢µ¬Â§°ãÈ¿¤«¡¡ºß¿¦»þ¡¢¸ÄÊÌ³ô¼°¹ØÆþ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬¥¯¡¼¥°¥é¡¼¸µÍý»ö¤Îºß¿¦Ãæ¤Î¼è°ú¤òÌäÂê»ë¤·¡¢º£Ç¯½é¤á¤Ë´Æ»¡Éô½ð¤ËÄ´ºº¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬15Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Æü³«¼¨¤µ¤ì¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢FRBÍý»ö¤ä¤½¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë³ô¼°¤Î¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Î¹ØÆþ¤ò¶Ø¤¸¤¿FRBµ¬Â§¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¯¡¼¥°¥é¡¼»á¤Ï2023Ç¯9·î¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¡£FRB¤Ïº£Ç¯8·î1Æü¡¢Ç¤´üÅÓÃæ¤Ç8Æü¤Ë¼Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼Ç¤ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬»ØÌ¾¤·¤¿ÂçÅýÎÎ·ÐºÑ»ðÌä°Ñ°÷²ñ¡ÊCEA¡Ë¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥ß¥é¥ó°Ñ°÷Ä¹¤¬½¢¤¤¤¿¡£