¤¤ì¤¤¤ËÍ·¤Ù¤ëµÒ¤Ï³§Ìµ¡¡É÷Â¯¤Î·ã°ÂÅ¹¤ÏÂ¾Å¹½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î¥ä¥ÐµÒ¤òµÛ¤¤´ó¤»¤ë¡¡¹Ó¤ó¤À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Èà½÷¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ÏÊø²õ¤·¤¿¡Ú·ã°ÂÅ¹·Ð¸³¥¥ã¥¹¥È¤Ë¼èºà¡Û
É÷Â¯Å¹¤Ê¤É¤ÎÂç¿Í¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë·ã°ÂÅ¹¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç½°Å¹¡¢¾¯¤·ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤¿ÃæµéÅ¹¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÆ´¤ì¤ë¹âµéÅ¹¤È¡¢²Á³ÊÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¯¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÁ¶â¤´¤È¤ËÆâÍÆ¤ä¼Á¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤ÉÈóÆü¾ï´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆæ¤ÎH¥«¥Ã¥×Èþ½÷¤ÏÅÁÀâ¤Î¥Ê¥¤¥È¥ï¡¼¥«¡¼¡£½é¼Ì¿¿½¸¤Ï¡ÖÌÑÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡ÈÆâÍÆ¤ä¼Á¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ªÅ¹¤ä½÷¤Î»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èá¤·¤¤¤«¤ÊÍøÍÑµÒ¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤¤¤¨¤ë¤½¤¦¡£·ã°ÂÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¥¥ã¥¹¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð²¼¤¬¤ë¤Û¤É¾ï¼±¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤ËÁø¶ø¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥ÐµÒ¤¬Ï¢Â³¤¹¤ëÆü¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÉ´µ´Ìë¹Ô¡£µÒÁØ¤¬¸¶°ø¤ÇÂàÅ¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»Ò¤â¸½¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Î·ã°ÂÅ¹¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
Í¥ÀèÅÙ¤¬¥á¥ó¥¿¥ë¡ä¤ª¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ã°ÂÅ¹¤Î¥ä¥ÐµÒ¤¿¤Á
¤ª¶â¤ËìÅÍß¤À¤Ã¤¿¥Á¥«¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦22ºÐ¡Ë¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÆüµë10Ëü±ß¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¿¦¾ì¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¿¦ÀìÌç¥¹¥«¥¦¥È¥Þ¥ó¤Ë¼«Ê¬¤Î´õË¾¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡ÖÆ¯¤¯¾ì½ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¡È1¿Í¾¡¤Á¡É¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¡×¤È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¡£ºÇ½ªÅª¤ËË¿¥¨¥ê¥¢¤Î¡È·ã°ÂÉ÷Ï¤²°¡É¤Ø¤ÎÆþÅ¹¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¶ÐÌ³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥«¤µ¤ó¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤«Æ¯¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¼ýÆþ¤ò²¿¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µÒ¼Á¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤Ï³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê¥Á¥«¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï½éÆü¤«¤é¸«»ö¤ËÙ±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ê°Ê²¼¡Ø¡ÙÆâ¡¢¥Á¥«¤µ¤óÃÌ¡Ë¡£
¡Ø¥¬¥Á¤Î·ã°Â¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹45Ê¬1Ëü±ß¤ÇÍ·¤Ù¤Á¤ã¤¦Å¹¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï7,000±ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Æü¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤Ð¤«¤ê¡£µÒ¤ÏÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¥¢¥ì¤¬¤·¤¿¤¤¤³¤ì¤¬¤·¤¿¤¤¤ÈÍ×Ë¾¤¬Â¿¤¯¡¢Å¹¤¬Äê¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¤òÊ¿µ¤¤ÇÇË¤ë¿Í¤¬7³ä¡£åºÎï¤ËÍ·¤Ù¤ëÃËÀ¤¬Íè¤¿¤é¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ù
»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âÂà¼¼¤·¤Ê¤¤¿Í¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤ë¿Í¡¢Å¥¿ìÀ£Á°¤Î¿Í¤Ê¤ÉÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¥¾¥Ã¤È¤¹¤ëµÒ¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¡ÈÇöÍøÂ¿Çä¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö1ËÜ1ËÜ¤òÆ¨¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼õÉÕ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÌÀ¤é¤«¤Ê¥ä¥ÐµÒ¤òÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¾Å¹¤Ç¤Ï½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤³¤³¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¾õÂÖ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤°¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ô¤²¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£µÒ¤Ï¥¯¥½¤¹¤®¤ë¤·¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁ´Á³»Å»ö¤¬¤Ç¤¤º¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¤³¤È¤ò²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë»Å»ö¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É15»þ´ÖÂÔµ¡¤Ç10Ëü±ß¤ÏÀäÂÐ¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º¬À¤À¤±¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù
¤·¤«¤·¥Á¥«¤µ¤ó¤Î´èÄ¥¤ê¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡¢ËèÆü¤ª¤«¤·¤Ê¿Í´Ö¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿À¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢²á¿©¤ä¿çÌ²¾ã³²¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤Îº¤¤ê¤´¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÊ¡¹¤È¤ª¶â¤è¤ê¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÆü¤¬Áý¤¨¡¢¡ÖÆüµë10Ëü±ß¤ËÅþÃ£¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÏÃÏ¹ö¡©½÷¤Î»Ò¤âÍÅ²ø¤Þ¤ß¤ì¡ª
¤ª¶â¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¿´¤òÌµ¤Ë¤·¤ÆÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÜµÒ»þ°Ê³°¤â¶ÛÄ¥¤¬Á´¤¯È´¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥«¤µ¤ó¤ÏÂÔµ¡¼¼¤Çµ¤·Ú¤ËÏÃ¤»¤ëÁê¼ê¤µ¤¨¤ª¤é¤º¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë¤Î¡È¥ä¥Ð¥¥ã¥¹¥È¡É¤Ë¤â°¢Á³¤È¤¹¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡£
¡ØÅ¹Æâ¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢°§»¢¤ò¸ò¤ï¤»¤ë¿Í¤¬¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢´ðËÜ¥·¥«¥È¤µ¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡ËÂÔµ¡¼¼¤â¶¹¤¤¤Î¤ËÂ¾¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¿²¤ÃÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤ÆÁ´¤¯¾ù¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÏÎ©¤Ã¤ÆÂÔµ¡¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ª¶É¤¬Éý¤òÍø¤«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢½÷¤Î»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¥±¥¢¤Ï¥¼¥í¡£¤Þ¤¸¤ÇÌµË¡ÃÏÂÓ¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡Ù
¤Þ¤¿¡¢²ÔÆ¯Î¨¤¬¹â¤¤¥Á¥«¤µ¤ó¤òÅÊ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¾ï¤ËÂÔµ¡¼¼¤Ç²Ë¤ò¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬Èà½÷¤ò¥Í¥Ã¥È¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ÇÃ¡¤¤¤¿¤½¤¦¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¡¢¥Á¥«¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï°ìµ¤¤ËÊø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÂÔµ¡¤¬¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤È¤«¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é·Ç¼¨ÈÄ¤Ë²¿¤«½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤Æ¡È»ä¤Î¤³¤È¤ä¡¼¤ó¡ª¡É¤È¡Ê¾Ð¡ËÁ°¤«¤éÅ¹³°¥Ç¡¼¥È¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤«¥Ç¥Þ¤¬»³¤Û¤É½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¡¢±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤¿µÒ¤«¤éÅ¹³°¤¹¤´¤¤Í¶¤ï¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤µ¤«±Ä¶ÈË¸³²¤¹¤ë¿Í´Ö¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù
¼ýÆþ°Ê³°¤Î²¿¤â¤«¤â¤¬¥Ò¥É¤¯¡¢´°Á´¤Ë¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¡ä¤ª¶â¡×¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Á¥«¤µ¤ó¤ÏÂàÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£µÙ¿¦´ü´Ö¤òÀß¤±¤¿ÅÓÃ¼¡¢²á¿©¤â¿çÌ²¾ã³²¤â°ìµ¤¤Ë¼£¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ã°ÂÅ¹¤òµî¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¸½ºß¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ÉÅ¹¤ËÉüµ¢Ãæ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·ã°Â¤Î¡È¸å°ä¾É¡É¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ø¥ä¥ÐµÒ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤ËÊÑ¤Ê¿Í¤¬Íè¤ë¤È¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢Á°¤ÎÅ¹¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ÇÌ¤¤À¤ËÌ¾Á°¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤º¤Ã¤ÈÇ´Ãå¤µ¤ì¤Æ¡¢»ä¤Î°ÜÀÒÀè¤ò·ì´ã¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃµ¤¹¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤â¤¦ÂàÅ¹¤·¤ÆÈ¾Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ä¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ä¤³¤¯¤ÆÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤½¤³¤ËºßÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢º£¤Ç¤â¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù
¹â¼ýÆþ¤ÎÂå½þ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¥Á¥«¤µ¤ó¤ò¤È¤Æ¤âÉÔØâ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï²¿»ö¤â¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤òÁª¤ó¤À¿Í¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÈÝÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤È¼ýÆþ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄà¤ê¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªµÒ¤â¤ªµÒ¤Ê¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¤â¥¥ã¥¹¥È¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡È»÷¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¡É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢É´µ´Ìë¹Ô¤Î·²¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïð÷¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ¡Ê¤¿¤«¤Ê¤·¡¦¤¢¤ä¡Ë
¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£2016Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢2018Ç¯È¾¤Ð¤Ë°úÂà¡£¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªÃ´Åö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½¤¶È¤òÀÑ¤ß¡¢¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï´ë²è·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌöÃæ¡£