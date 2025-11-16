関東圏の大学野球リーグに進んだ道産子たちの「今」を紹介する「白球を追う」。今回は道内有数の進学校・札幌南から１浪後、一般入試で慶大経済学部に進学し、今秋リーグ戦では先発を含む１１試合に登板した最速１４８キロ右腕・水野敬太（２年）にスポットを当てる。大学で本格的に投手を始めた男は、いかにしてエース候補へ上り詰めたのか。（構成・加藤 弘士）

何げない一言が、若者の一生を変えてしまうことがある。水野の場合もそうだ。札幌南１年の冬。慶大野球部でプレーする４つ上の先輩、北島旭さんが母校を訪れ、後輩たちに助言を送っていた。特に面識もない中、水野のプレーを見た北島さんから、こう言われた。

「君は慶応に来れるぞ」

進路について特に考えていなかった１６歳の頭の中に、「慶大で野球をやる」という未来が浮かんだ。思えば、小学生時代からそうだった。決してクラスの成績上位ではなかった水野に、両親は「あなたは札南に行くんだよ」と伝え続けた。水野は言う。「実家からチャリで５分。一番近い高校だったんで」。すると中学時代、成績は急上昇。札幌南に合格し、野球部に入部した。

中学まで内野手。高校では「他にやる人がいなくて」投手を兼任すると、最速１４２キロを計測した。２年の新チーム発足から主将に就任したが、１０月には１学年下で、現在東大野球部の村尾優作に交代となった。横浜の阿部葉太が２年の５月から主将で話題になったが、強いキャプテンシーを秘めた村尾はもっと早かった。「僕は今考えても、リーダーって感じじゃなかったので」。２年の冬には右肘を痛め、投手を断念。二塁手に専念した。最後の夏は札幌支部大会決勝で敗退。慶大の３学部のみを受験したが、不合格に終わった。

代々木ゼミナール札幌校で浪人生活。「結構明るくて、楽しくて」。サクラサク。慶大経済学部に合格。野球部に入った。

当初は内野手だったが、６月頃にノックを見ていた堀井哲也監督（６３）から、送球の良さを買われ「投手をやってみないか」と打診された。エース・外丸東真（４年）の背中を追い、才能は開花。２年からは投手陣で必要不可欠な存在に。プロアマ交流戦ではソフトバンク、巨人、西武の３軍戦で計５回を投げ、無失点。「プロ野球選手になれれば」と夢を描く。

同期には２３年夏の甲子園で、慶応（神奈川）を１０７年ぶりの日本一に導いた丸田湊斗ら個性派がズラリ。慶大は今秋リーグ戦、３季連続で５位に終わった。「球速もまだまだ足りない。もっと長い回を投げられるようにしたい」。“陸の王者”復活へ、道内進学校出身のたたき上げが、神宮のマウンドに君臨する。

◆水野 敬太（みずの・けいた）２００４年１０月１３日、札幌市出身。２１歳。幌南小２年冬に幌南ファイターズで野球を始め、山鼻中では軟式野球部。札幌南では１年夏に背番号１６でベンチ入り。１年秋から遊撃のレギュラー。２年秋は背番号１も右肘のけがもあり、３年夏は二塁手。慶大では２年春にリーグ戦デビュー。２年秋の法大４回戦でリーグ戦初先発。通算１７試合に登板し、０勝１敗、防御率１．７８。１８２センチ、７６キロ。右投左打。