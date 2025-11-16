本日11月16日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、吉瀬美智子が登場！50歳になった今だからこそ感じる人生観を語るほか、2人の娘を育てるシングルマザーとしての本音を芸能界の友人や家族からのコメントを交えて明かす。

◆野呂佳代が知る“ちょっとギャル”な一面

番組では、普段の吉瀬の素顔に迫るべく、プライベートでも親交のある人物として俳優の野呂佳代がインタビュー出演。遠い存在だったという吉瀬と実際に交流するなかで感じた、様々な可愛らしい一面を紹介する。「ちょっとギャルな部分も…」と、意外なリアクションなどについて野呂が触れると、吉瀬は“ギャルっぽさ”の原点となった学生時代の思い出と、芸能界を目指した驚きのきっかけを回顧し…。

◆北村一輝が明かす営業妨害!?な素顔

数々の作品で30年近い共演歴のある北村一輝は、吉瀬に世間が抱くイメージとは異なる普段の雰囲気について告白。普段の役柄などから感じる印象とはかけ離れた「おっさんみたい」だという素顔に対するコメントに、吉瀬は思わず「営業妨害やめて！（笑）」と声をあげる。さらに北村は、吉瀬が撮影現場で見せたシャイな表情についても触れ、キスシーンの撮影本番5秒前の“照れ隠し”にMCの井桁弘恵も思わず笑顔を浮かべる。

◆家庭の中で押し殺していた自分らしさ

俳優としてだけでなく普段の吉瀬の姿を知る人物としてVTR出演した、親友のジュエリーデザイナー・田村桂子とモデルの吉村ミキは、30年来の付き合いだからこそ知る吉瀬の母親としての様子を紹介。「大胆で決断力がすごい」と語る一方で、結婚をしていた頃に垣間見えていた苦悩についても言及する。すると吉瀬は当時抱いていた「古い感覚」を告白しつつ、現在のカジュアルな恋愛観を明かす。

◆全力で向き合ってきた娘たちからのメッセージ

4年前に離婚を経験し、シングルマザーとして2人の娘を育てる吉瀬。番組では、常に自身の背中を押し続けてくれた娘たちへのアンケートを紹介し、親子の思い出を振り返る。自身も片親のもと育った時期を経験した吉瀬だからこそ意識する「全力で100%応援団になる」という娘との向き合い方…そんな母親の気持ちを受け止める娘たちからのメッセージに、吉瀬が口にしたまっすぐな思いとは。