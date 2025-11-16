NAOYA¡õÉÚÅÄÐÒÚöW¼ç±é ÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª¸ÄÀË¤«¤Ê¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¡ª
¢£¥É¥é¥Þ¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×2026Ç¯1·î¾å±é¡ª
ÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¡£
ÉñÂæ²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÌ«Ìò¤ò±é¤¸¤ëNAOYA¡¢ÀÅ¿¿Ìò¤ò±é¤¸¤ëÉÚÅÄ¡¢¤µ¤é¤Ë¼ùÌò¤Îº´Æ£ÎÜ²í¡¢æÆÊ¿Ìò¤ÎHAYATO¡ÊXY¡Ë¤¬Â³Åê½Ð±é¡£¥É¥é¥ÞºÇ½ªÏÃ¤«¤éÌó1¥ö·î¸å¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤ò·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNAOYA¤ÈÉÚÅÄ¤Î±ð¤Î¤¢¤ë´ãº¹¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢ÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²ò¶Ø¡ª
ÀÅ¿¿Ìò¡¦ÉÚÅÄ¤Î¸ª¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿Ì«Ìò¡¦NAOYA¤Î»ØÀè¤Ë¡ÖÅÒ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎø¤Î¥²¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÀÚ¤Ê¤²¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢»þ¤Ë¤¹¤ì°ã¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤ª¸ß¤¤¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¼æ¤«¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¡£
¥É¥é¥ÞÈÇ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ÎÃæ¤Ç´ó¤êÅº¤¦Æó¿Í¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÅ¾¤·¤¿ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉñÂæÈÇ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
ÉñÂæÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î»ý¤ÄÁ¡ºÙ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢Èþ¤·¤¤³Ú¶Ê¤ä±ÇÁü±é½Ð¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢±é·à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤ò¸ò¤¨¤ÆÁÏ¤ê¤¢¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤äÆüÂØ¤ï¤ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÈÉñÂæ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê±ü¿¼¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡£
µÓËÜ¤Ï¹ª¤ß¤Ê¹½À®¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÅÄÃæÂçÍ´¡¢±é½Ð¤ÏÃ¿ÈþÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈÈþ¤·¤¤±é½Ð¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÁê¸¶Àã·î²Ö¤¬Ì³¤á¤ë¡£¸½ºß¡¢Lencore Àè¹Ô¡¦¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡£
¢£¹ë²Ú¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡ª
ËÜÆü¡¢¥É¥é¥Þ¤«¤éÂ³Åê¤¹¤ë4Ì¾¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ò²ò¶Ø¡ª
Ì«¤ÈÀÅ¿¿¤ò°¦¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸«¼é¤ëÌò¤É¤³¤í¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥ÞÌò¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì ºÇ½ª³Ú¾Ï¡×ÉñÂæ¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤ò»ý¤ÁÌ£¤Ë±ÇÁü¡¦ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤À¤®Éð¤Ë·èÄê¡£
ÀÅ¿¿¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Ã§Ìò¤Ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù4th¥·¡¼¥º¥ó ÀÄ³Ø vs Ï»³Ñ¡×Å·º¬¥Ò¥«¥ëÌò¤ò±é¤¸¤¿·ª¸¶¹ÒÂç¡¢¶áß·Ìò¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¡¼¥á¥óD ¾¾Ê¿Ô¢¸÷ Season2¡×¤Ç¤ÏÅìÆ²Âó³¤Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë±«µÜÂçÚð¡¢ÀÅ¿¿¤Î¸µ¥«¥Î¡¦¥æ¥«Ìò¤Ë¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×½Ð±é¤Î¿·ÌîÈø¼·Æà¤È¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¡¼¤Î¥¥ã¥¹¥ÈÌò¤È¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤â²Ú¤ä¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿°æ¼ê¾åÇù¤¬Â³Åê¡£¤½¤·¤ÆÀÄÃÏÍÎ¡¢¸åÆ£¶³Ï©¤¬¿·¤¿¤ËÊª¸ì¤òºÌ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ãÃ§Ìò¡ä¡¡·ª¸¶¹ÒÂç
2022Ç¯¡Ø¶Â±ã¡Ö°«¤µ¤¹¥»¥«¥¤¤Ç¥¥ß¤È±Ó¤¦¡Áå«¡Á¡×ºÆ±é ¡Ù¤Ë¤Æ½é¤ÎÉñÂæ½Ð±é¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡ÙÀÄ³Ø VS Ï»³Ñ¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¹õ¼¹»ö¡×¡Á´ñ½É³Ø¹»¤ÎÈëÌ©¡Á ºÆ±é¡£
¤Ê¤É2.5¼¡¸µÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
¡ã¶áß·Ìò¡ä¡¡±«µÜÂçÚð¡ÊUNiFY¡Ë
2000Ç¯5·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÚUNiFY¡Û¤Î¥é¥Ã¥×Ã´Åö¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¡¼¥á¥óD ¾¾Ê¿Ô¢¸÷¡ÙÅìÆ²Âó³¤Ìò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£ÉñÂæ¡Ø±åÎîËÐÌÇ²°GB¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¡¦ï±°æ¥Ï¥ë¥ß¥ÁÌò¤òÌ³¤á¡¢Groovy Stage¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Þ¥¤¥±¡¼¥¹¡×±§µþ¿¿±ûÌò¤Ç¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£2025Ç¯2·î¤Ë¤ÏUNiFYÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥æ¥«Ìò¡ä¡¡¿·ÌîÈø¼·Æà
¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼»ï¤ä¹¹ð¤òÃæ¿´¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£16ºÐ¤ÇTGC¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼õ¾Þ¤··ÝÇ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
2022Ç¯Abema¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ë½Ð±é¡£¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¤¢¤¹¤«Ìò¡ä¡¡°æ¼ê¾åÇù
2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âè31²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ÆDD¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2019Ç¯¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡×¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ö¥â¥¹¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±Ç¯¡¢¡ÖÂè36²ó¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È2019¡×¼¡À¤ÂåÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2020Ç¯¡¦2021Ç¯¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð¾ì¡£2021Ç¯4·î¤Ë½é¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡Önormal?¡×¤òÈ¯Çä¡£È¯Çä¤ÎÈ¯É½ÍâÆü¤Ë¤ÏAmazon¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£±°Ì¤Ë¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBAAKU¡×¤òÈ¯É½¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¾åµþ¸å¡¢ÈþÍÆ¡¦¥³¥¹¥á¤Ë´Ø¤·¤ÆÀìÌçÅª¤Ë³Ø¤Ö¤¿¤áÈþÍÆÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢2023Ç¯¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¹ñºÝ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸¡Äê1µé¤ò¼èÆÀ¡£2024Ç¯£··î´ü¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÅÚÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡Ö´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ë¡×¤Ç¤Ï¥á¥¤¥¯´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ë¡£Æ±Ç¯9·îTHE BEAUTY WEEK AWARD 2024¡ÖTHE BEST OF BEAUTY¡×¼õ¾Þ¡£
¡ã¥Ï¥Ê¥³Ìò¡ä¡¡ÀÄÃÏÍÎ
1985Ç¯9·î9Æü¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥Ù¥Ë¥Ð¥éÅÆÃÄ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢·àÃÄ¸ø±é¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£
ÂàÃÄ¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¾®·à¾ì¤«¤é¾¦¶È±é·à¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
½Ð±éºî¤ËÉñÂæ¡Ö¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡¡¡Á¶â¹äÀÐ¤Ï½ý¤Å¤«¤Ê¤¤¡Á¡×¡Ö¤É¤¦¤»¡¢Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡×¡ÖÃ¯¥½Èà¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ã¥±¥óÌò¡ä¡¡¸åÆ£¶³Ï©
°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¢1998Ç¯2·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯ÉñÂæ¡ÖBAKU¡Áspin of DESIRE¡Á¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×The Glorious Stage!!(±é½Ð¡§´î°Â¹ÀÊ¿)¡¡¼ç±éËëÇ·Æâ°ìÊâÌò¡¢¡ÖRegulation¡Æs High!¡×(±é½Ð¡§¼ëÌÚ¿ý¶õ)¡¢¡Ö9³¬ÃÄÃÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×(±é½Ð¡§´ÝÈø´Ý°ìÏº)¡¢¡Ö¥È¥ó¥«¥Ä¥í¥Ã¥¯¡×(±é½Ð¡§²£Æâ¸¬²ð)¡¢¡Öovation! ovation!!¡×(±é½Ð¡§Àµ°Â»ûÍªÂ¤)¡¢¡Ö»à¤ó¤À»³ÅÄ¤È¶µ¼¼¡×(±é½Ð¡§Â¼³ÑÂÀÍÎ)¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¸¥ç¥Õ¥¦¡Á½÷À¤Ë¡ß¡ß¡ß¡ß¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¡×Âè8ÏÃ(TX)¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ã¥Þ¥ÞÌò¡ä¡¡¤Ê¤À¤®Éð
1970Ç¯10·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£
¡ÖR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê¡×¤Ç2007Ç¯¡¦2008Ç¯¤ÈÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥¿¡¼W¡×¡Ö¥ª¡¼¡ª¥Þ¥¤¡¦¥Ü¥¹¡ªÎø¤ÏÊÌºý¤Ç¡×¡¢±Ç²è¡Ö¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì ºÇ½ª³Ú¾Ï¡×¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£
¼ç¤ÊÉñÂæ¤Ë¡ÖSUPERHEROISM¡×¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó ¥¶¡¦¥·¥ç¡¼¡×¡Ö¼·¿Í¤Î¤ª¤¿¤¯¡×¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢¡¸ø±é³µÍ×
¡ã½Ð±é¡ä
NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¡¢¨W¼ç±é
ÉÚÅÄÐÒÚö¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡Ë ¡¡¢¨W¼ç±é
º´Æ£ÎÜ²í
HAYATO¡ÊXY¡Ë
·ª¸¶¹ÒÂç
±«µÜÂçÚð¡ÊUNiFY¡Ë
¿·ÌîÈø¼·Æà
°æ¼ê¾åÇù
ÀÄÃÏÍÎ
¸åÆ£¶³Ï©
¤Ê¤À¤®Éð
¡Á¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥ë¡¼¡Á
µÈÉÍ¤¢¤º¤µ
ÀÐÀîÎ¤Æà
¥¢¥Þ¥Û¥Þ¥ì
ºäËÜâ«
º´Ìî¶õÇÈ
´Ø×¢µ®
É·ÂÀÏº
ã·Æ£Âç´õ
¡ã·à¾ì¡ä
ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë
¡ã¸ø±éÆüÄø¡ä
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡ 18:00
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢ 12:30 / £ 17:00
1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ 12:30
1·î19Æü¡Ê·î¡ËµÙ±éÆü
1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ 18:00
1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¦ 14:00
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë§ 18:00
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¨ 14:00
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë© 12:30 / ª 17:00
1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë« 12:00 / ¬ 16:30
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
°ìÈÌ¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚLencore Àè¹Ô¡¦¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè¹Ô¡Û11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë12:00 ¡Á 11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¡Ú¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡Û11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë10:00 ¡Á 12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë22:00
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë12:00 ¡Á
¢¨¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡§Àè¹ÔÈÎÇä¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ü4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÁ°ÊýÀÊ¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê°ìÈÌÈ¯ÇäÁ°¤Ë¿½¹þÃêÁª¡Ë¡£
¡ãÉñÂæ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ä
¡ãÉñÂæ¸¶ºî¡ä
¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º
¡Ê¿·½ñ´Û¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¡§Æü¥Î¸¶ ½ä ½ÐÈÇ¼Ò¡§¿·½ñ´Û
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡Ê·î´©¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡Ë
¡ãÉñÂæ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä¡¡
µÓËÜ¡§ÅÄÃæÂçÍ´
±é½Ð¡§Áê¸¶Àã·î²Ö
²»³Ú¡§»°Á±²í¸Ê
LGBTQ´Æ½¤¡§ÇòÀîÂç²ð
¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡§Â¿²ì¸ø±Ñ
¿¶ÉÕ¡§µÈÉÍ¤¢¤º¤µ
Èþ½Ñ¡§ÃÝî´ÆàÄÅ»Ò
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÍã¡Êcapital inc.¡Ë
¾ÈÌÀ¡§ÀÆÆ£´îÏÂ ¡ÊDort¡Ë
²»¶Á¡§¹â¶¶½¨Íº¡Ê¥¢¥ó¥È¥é¥¯¥È¡Ë
±ÇÁü¡§Á½º¬µ×¸÷¡¦¸æÄ´¹¸»Ê
°áÁõ¡§»°ÅÄÂ¼ÈÁÇµ¹á¡ÊÆ£°á¾Ø¡Ë
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§¿å粼Í¥Î¤
±é½Ð½õ¼ê¡§º´Æ£Íã
ÀëÅÁÈþ½Ñ¡§LT Graph
ÀëÅÁ¼Ì¿¿¡§ÂçÌøÎè±÷
¥Á¥±¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡§¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
¥í¥Ó¡¼±¿±Ä¡§ ÁÒ½ÅÀéÅÐÀ¤
À©ºî¡§½©»³ÎÉ²ð¡ÊDe-LIGHT¡Ë/ÃÝÅÄÍüÇµ¡ÊHIKE¡Ë/ ÈÓÅç²Â²ÆÈþ
À©ºî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§µÈÀ®¾¡ÊLaid back¡Ë/ ÅìÀî¿¿Ç·¡ÊHIKE¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ã°±©Íýº»»Ò¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë / Çßß·¹¨ÏÂ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë/ »³粼Í¤Î¤»Ò
´ë²è¡§¿¢Ìî¹ÀÇ·¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¼çºÅ¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µ¿åÍËÆü 24:59¡Á25:29 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷
ÇÛ¿®¡§FOD¤Ë¤ÆÀè¹ÔÆÈÀêÇÛ¿®¡¢TVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢Hulu¤Ë¤ÆÊüÁ÷½ªÎ»¸å1½µ´Ö¸å¤«¤éÇÛ¿®
µÓËÜ¡§óîÆ£¤è¤¦¡¡Á¥±È¿¿¼î
´ÆÆÄ¡§¤«¤È¤¦¤ß¤µ¤È¡¡È¬½½ÅçÈþÌé»Ò
²»³Ú¡§±óÆ£¹ÀÆó
LGBTQ´Æ½¤¡§ÇòÀîÂç²ð
¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡§Â¿²ì¸ø±Ñ
À©ºî¡§¿¢Ìî¹ÀÇ·¡¡ÅçÅÄÁí°ìÏº¡¡ÀÄ¼¯ÉÒÌÀ¡ÊDMM.com¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ã°±©Íýº»»Ò¡¡Çßß·¹¨ÏÂ¡¡ÌÚÇ·Æâ°ÂÂå¡ÊDMM.com¡Ë¡¡Âç¿ù¿¿Èþ¡¡»°ÌÚÏÂ»Ë¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ë
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
À½ºîÃøºî¡§2025¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¸ø¼°X¡§¡÷therapygame_
¢£¸ø¼°instagram¡§¡÷therapygame_
¢£¸ø¼°TikTok¡§¡÷therapygame_