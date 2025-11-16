大会名：アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン

期間：11/13～11/16

コース：ペリカンGC

ヤード：6349

パー：70

アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン の第3ラウンドが、15日、 ペリカンGC（6349ヤード、パー70）で行われた。

リン グラント（スウェーデン）は 5アンダーでラウンド。トータル14アンダーで首位。

2位は1打差でジェニファー カプチョ（アメリカ）、3位タイはナタリア グゼア（ロシア）、グレース キム（オーストラリア）で3打差で続いた。

なお、西村 優菜はトータル7アンダーで首位と7打差の10位タイ、西郷 真央はトータル6アンダーで首位と8打差の15位タイ、竹田 麗央はトータル4アンダーで首位と10打差の25位タイ、吉田 優利はトータル2アンダーで首位と12打差の38位タイ、山下 美夢有はトータルイーブンパーで首位と14打差の57位タイ、勝 みなみはトータル1オーバーで首位と15打差の66位タイ、岩井 千怜はトータル1オーバーで首位と15打差の66位タイとなった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-11-16 06:37:05 更新