惑わされないで！男性が本命じゃない女性にだけ見せる「微妙なサイン」
「彼、私に優しいし、脈ありかも…？」そう思っていたのに、なぜか関係が進展しない。そんな経験、ありませんか？実は、男性の中には“本命じゃない女性”に対してだけ見せるサインがあるんです。そこで今回は、その「微妙なサイン」を解説します。
予定を曖昧にしたままにする
「また今度ごはん行こうね」と言いながら、具体的な日程を決めない男性。これは、あなたを“嫌いではないけど本命でもない”位置に置いているサインです。本命の女性には、忙しくてもちゃんと予定を確保しようとするもの。「今度」ばかり繰り返す彼には、過度な期待は禁物です。
真面目な話になると急に話題を変える
軽い冗談やその場のノリでは盛り上がるのに、真面目な話になると急に話題を変える男性は、“楽しい時間だけ”をキープしたいタイプ。そういう男性とは関係が進展しにくい傾向があります。逆に男性が本気なら、女性に「理解されたい」という思いがあるため、自然と深い話をするようになるものです。
会っている時だけ優しい
連絡はそっけないのに、会うとやたら甘い。そんな男性は“都合のいい関係”にしたいだけの可能性が。あなたの恋愛感情を自分に向けさせるだけが目的かもしれません。本命女性に対して男性はそっけない態度を取らず、会えない時間にもきちんと気を配ります。
男性が見せる優しさは、ときに“好意”と“都合の良さ”が紙一重。少し引いて見たときに違和感を覚えたなら、それが“本命ではないサイン”かもしれません。
