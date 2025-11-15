ファーストスキンブランド「ドロウ」が京都でポップアップを開催　新作をラインナップ

ファーストスキンブランド「ドロウ（draw）」が11月17日まで、ポップアップストア「draw 2025 Autumn/Winter Collection Exhibition」を京都・松陽院で開催している。

会場では、「holiday seasonになると、いつもより少しだけフェミニンに、背伸びをしてレディな気分でお出かけしたくなる」をテーマにした新作コレクションをラインナップ。ディレクターがニューヨークで出会った特別な生地を使用したレースブラ（1万1000円）をはじめ、ドット柄やチェック柄など、冬らしいデザインを取り入れたランジェリーを展開する。そのほか、人気アイテム「ボートネック ロングティー」（1万5400円）の新色やカプリパンツ（1万3200円）、レーススカート（1万1000円）、ミニショーツ（1万1000円）などのアパレルアイテムを揃える。

ポップアップには、ロサンゼルスとパリを拠点とするブランド「じゅじゅ（giugiu）」やハンドメイドアクセサリーブランド「D Ö N N A」、ワークウェアショップ「amane works」、京都のコーヒースタンド「heath」など、国内外のクリエイターも参加。ブランドの世界観を五感で楽しめる空間となっている。

ドロウは、アクセサリーブランド「ウィム（whim）」のディレクターであり、メイクアップアーティストとしても活動するKyoka Susaが2022年スタート。"セルフケア"をコンセプトに、肌に最初に触れるものを“ファーストスキン”と捉え、ランジェリーをはじめとするセルフケアウェアを展開している。

◾️draw 7th Exhibition 2025 Autumn/Winter Collection Pop up store

開催期間：2025年11月15日（土）〜11月17日（月）

時間：12:00-19:00

会場：松陽院

所在地：京都府京都市下京区柿本町666