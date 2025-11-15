一途そうで実は要注意人物？浮気や不倫しやすい男性に共通する「特徴」
「誠実で優しい人だと思っていたのに、まさか不倫をするなんて…」――そんな事態、他人事では済まされないことも。そこで今回は、“浮気や不倫しやすい男性”に共通する「特徴」を紹介します。
モテ欲が高い上に寂しがり屋
SNSの投稿や人前でのアピールが多く、「かまってほしい」欲が強い男性は要注意。モテたい気持ちが強く、寂しさに弱い傾向があり、関係に物足りなさを感じたとき、別の女性で心を埋めようとするケースが少なくありません。放っておくと、自ら女性に近づいてしまうリスクがあります。
“飽きっぽい”性格で短命な恋が多い
過去の恋愛が短命で終わっていることが多い男性も、実は飽き性で関係を長続きさせるのが苦手なタイプかもしれません。別れた理由を聞きにくい場合でも、短命な恋が多いなら確認すべき。「慣れてきたら冷める」傾向がある男性は、刺激を求めて他の女性に目を向けるようになる可能性があります。
理想が高く、女性に“完璧さ”を求めすぎる
女性に多くを求めがちで、「もっといい女がいるかも」と常に探している男性も危険信号。そういう男性はパートナーに小さな不満があると、それを我慢せずに“別の選択肢”を探す傾向があります。交際初期の言動や理想のタイプの話から、その傾向が垣間見えるはずです。
一見誠実そうでも、実は不安定な一面を隠し持っている男性もいます。もし気になる男性が今回紹介した特徴に当てはまる場合は、焦らずにじっくりと本性を見極めるようにしてくださいね。
