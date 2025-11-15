これをしたら嫌われる。好きな男性に「やってはいけないこと」

好きな男性となかなか関係が進展しないのは、無意識の内に男性に引かれるような行動をしているからかも。

そこで今回は好きな男性に「やってはいけないこと」を紹介します。

モテ自慢


好きな男性の関心を惹くためにとモテる女アピールをしていませんか？

自分で「私はモテる」「アプローチしてくる男性がたくさんいる」などと言う女性は、男性の目にはイタい女としか映らないため、関心を惹くどころか完全に引かれてしまう可能性が高いでしょう。

だらしなさを感じさせる行動


好きな男性の前で自分をよく見せようと自分を飾ることがあっても、普段の行動が伴っていないと何かしらボロが出てしまうもの。

特に「約束を守れない」「物の取り扱いが雑」「清潔感がない」などだらしなさを感じさせる行動ほど、意外と無意識の内に出てしまいます。

悪口や愚痴が多い


人は誰だって他人に対して不満を持ってしまうもの。

それ自体は仕方ないですが、だからと言って口を開けば悪口や愚痴ばかりなら、男性に引かれてしまうのは確実です。

他人の悪口を言って男性の共感を得るのではなく、他人のことを褒めて男性の共感を得ることを意識しましょう。

「ありがとう」を言わない


好きな男性にだけでなく、誰に対しても感謝の気持ちを持つことはとても大事なことですし、誰かに何かをしてくれたときにはお礼をするのが当たり前です。

逆に言えば、「ありがとう」を言えない女性に対して男性は「性格や育ちが悪いのでは？」とマイナス評価しかしないもの。

なので、些細なことでも誰に対しても日頃から「ありがとう」を伝えることを意識しておきましょう。

もし今回紹介した行動に当てはまる行動を無意識にしていると、好きな男性との関係が進展しないのはもちろん、周囲からも浮いた存在になりかねないので、十分に注意していきましょうね。

