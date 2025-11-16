ビーチバレー・関口希望インタビュー第2回 選手たちの知られざる金銭事情

異色のキャリアを歩む女性アスリートがいる。未経験ながら27歳でビーチバレーを始めた関口希望。フルタイムでの勤務をこなし、国内最高峰の舞台「ジャパンビーチバレーボールツアー」での表彰台を目指している。4〜11月のシーズン中は毎週のように地方に遠征をするなど、仕事と競技で忙しい日々を送るが、切実なのがお金事情。プロ選手として活動できるのは「国内ランクのトップ10位ぐらいまでの選手」と語るビーチバレー選手の実情を聞いた。（全3回の第2回、取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

◇ ◇ ◇

ビーチバレー選手のお金事情とは――。

「めちゃくちゃ聞いてください（笑）。私だけじゃなくて、トップ選手も含めてみんな困っていると思う」

取材中、思わず関口の本音が漏れた。

1996年のアトランタ大会から五輪の正式種目となったビーチバレー。発祥の米国やブラジルでは人気が高く、五輪は2012年ロンドン、16年リオデジャネイロで全競技最多の観客動員を記録したほど。

日本では、男子バレーボール元日本代表の川合俊一氏が先駆けとなり、1987年に「第1回ビーチバレージャパン」を開催。女子ではモデルやタレントなど、ビーチバレー界を飛び越えて活躍した浅尾美和さんが火付け役となり、広く認知されるようになった。

一方で、国内の競技人口は近年増加傾向にあるものの3238人（2024年度の登録選手数）。野球やサッカーなどのメジャースポーツに比べると、盛んとは言い難い。

スポンサー収入や賞金などで生活できる、いわゆるプロと呼べる選手は「国内ランキングでトップ10位ぐらいまでの選手くらいじゃないか」と関口は現状を明かす。自身もフルタイムで仕事をこなし、競技と両立させている。

賞金は国内最高峰大会で優勝100万円 2人で分割、早期敗退なら0円も…

ポイント制を敷くビーチバレーで、国内最高峰のジャパンツアーに参加するには、ペアを組むパートナーとの合計ポイントで大会にもよるが、およそ上位8位までに入らなければならない。そのため、国内外の大会に出場し、ポイントを稼ぐ必要がある。

4〜11月のシーズンで最も出費が多いのが8月。関口も全国各地の大会を飛び回り、月に3回の遠征が入ることもある。インバウンド需要によるホテル代の高騰はアスリートも同じで、宿泊費だけで15〜20万円。交通費も無視できない。

昨年、初参戦した「ワールドツアー」の中国大会は渡航費に加え、宿泊費が1泊100ドル（約1万4710円）かかった。他にもコーチの指導料や、体のケア、トレーニングジム、サングラスや水着といった諸経費など出費は様々だ。

一方で、2025シーズンは年間9試合が行われたジャパンツアーの賞金最高額でも100万円。2人で割れば1人50万円。表彰台に上がれば賞金は得られるものの、大会規模が小さくなれば、その分、金額も下がり早期敗退なら0円も。

当然、賞金だけで食べていくのは難しいため、多くの選手が仕事もこなしている。

そんなビーチバレー界でも関口は異色のキャリアだ。バレーボールの競技歴も中学時代のたったの3年。進学した宇都宮北高にバレー部がなく、高校と大学は陸上競技のやり投げに励み、大学3、4年時には日本インカレに出場した。

転機は旅行会社で働いていた26歳の時。最初は「趣味」という軽い気持ちだったが、6人で連係するインドアと異なり、2人それぞれの個の力が勝ちに直結する競技の特性に惹かれ、本格的に取り組むようになった。

ビーチバレーは春高バレー出場や強豪校出身など、インドアバレーで活躍した選手が多い。それでも、国内最高峰ジャパンツアーの大会に出場し、国内ランキングトップ30に入るなど、着実にステップアップしている。

自ら営業して回ってスポンサー2社と契約

勤務する会社の給料だけでは地方の大会に参加することも難しい。空いた時間を見つけて自ら作成した名刺と資料を持って、スポンサー企業を募る営業を行う。「社長さんを見つけ次第、お会いしてお話して……」。現在は2社から支援を受けるが、それでも自己負担が多く、切実なお金事情は変わらない。

午前3時45分に起床し、午前6時から練習を行う日もある。週4回ほどは、砂浜での練習を継続。練習時間を増やし、遠征なども気兼ねなく競技に集中できる生活を望むが、現実的には厳しい。「交通費や遠征費をいただければ、赤字にはならない」と思いを口にする。

今年で31歳。「ジャパンツアーで表彰台に上がりたい」という思いを胸に、一年一年に懸ける。生活も金銭面も楽ではない。それでも、アスリートとして挑戦をやめない理由は「ビーチバレーを本格的に始めてまだ4年目。『競技経験が浅くても、スポーツのブランクがあっても挑戦できる』という証明をしているつもり」という思いにある。

競技と仕事を両立させるデュアルキャリアのロールモデルになるという情熱を持つ関口。さらに、ビーチバレーそのものの魅力ももっと広めていきたいという。

「私はバレーボールの経験が豊富だったわけではありません。でも、そんな自分でもビーチバレーでツアーに出場できて、結果も残せた。それが自信に繋がっている。『未経験でも挑戦できるスポーツなんだ』と伝えることで、興味を持ってくれる人を一人でも増やしたいし、ビーチバレーの魅力や可能性をもっと知ってもらえたらと思っています」

どんな状況でも挑戦できる。唯一無二の30歳は、夢を追う後進たちの光となる。

■関口 希望 / Nozomi Sekiguchi

1994年9月20日、栃木・宇都宮市生まれ。中1から始めたバレーボールで宇都宮市選抜に選出。宇都宮北高ではバレー部がなく、陸上競技でやり投げに専念。大学3年から2年連続で日本インカレに出場し、大学卒業を機に引退した。しかし、大手旅行代理店に勤務していた社会人時代にビーチバレーに魅了され、2022年8月に転向した。競技歴3年で国内ランク30位を記録。今年5月からインドアの実業団・東京スジリエでもプレー。身長170センチ。兄はDeNAなどで外野手を務めた元プロ野球選手・雄大さん。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）