ビーチバレー・関口希望インタビュー第1回 異例の転身で貫いた進路選択の“軸”

異色のキャリアを歩む女性アスリートがいる。未経験ながら27歳でビーチバレーを始めた関口希望。フルタイムでの勤務をこなし、国内最高峰の舞台「ジャパンビーチバレーボールツアー」での表彰台を目指している。高校から陸上競技部でやり投げを始め、大学では全国大会にも出場。一度はOLになりスポーツから離れた30歳は、なぜこの場所に戻ってきたのか。多忙な日常をこなしながら競技を続ける理由、人生で幾度となく訪れる進路選択の“軸”を聞いた。（全3回の第1回、取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

◇ ◇ ◇

2022年、関口は新卒で5年ほど勤めた大手旅行会社を退職した。

キャリアも、安定も、捨てることになる。

「私は後悔しない方を選択する。2パターンの自分を想像して『どっちの人生が豊かになるかな』と考えて決断しています」

もう一度、本気で目指すものを見つけた。だから迷いはなかった。

スポーツに彩られた人生だった。栃木県宇都宮市出身の30歳。3歳から9年間水泳に励み、当時のコーチには「このままいけばオリンピックも夢じゃない」と言われたほど。地元の陽東中ではバレーボールに入部し、宇都宮市選抜に選ばれた。宇都宮北高ではバレー部がなく、今度は陸上競技部に入部。「肩が強かった」という理由で、やり投げに青春を捧げた。

「3年生の時にインターハイにあと50センチで行けなかったんです。6位まで出場できる大会で8位になって、6位との差が50センチ。それが悔しくて……」

その悔しさをバネに、進学した関西の体育大学で3年時に悲願の全国となる日本インカレに出場。4年時も含め、2年連続で大舞台を経験した。ただ、練習で右肘を酷使した代償は大きく、卒業する頃は、競技を続けるにはじん帯の再建手術が避けられない状態に。

「もう、陸上を続けるのは難しい」。大学卒業を機に幼い頃から身近だったスポーツに別れを告げ、大手旅行会社に就職。OLとして“普通”に働いた。

転機となったのは社会人4年目の時だった。

仕事と競技を両立 午前3時45分起きで練習→フルタイム勤務

「仕事に慣れてきて、趣味を見つけたいなと思って」。関口の場合、やっぱりスポーツだった。選んだのは、馴染みのあるバレーボール。インドアバレーとビーチバレーの二刀流で“復帰”した。「最初は何もできなくて（笑）」。軽い気持ちで始めたが、しかし――。

「ビーチバレーが楽しくなっちゃって。自分が上手くなればなるほど、勝ちに近いスポーツ。インドアは6人だけど、ビーチは2人なので、個人のポテンシャルや技術が大きく反映される。コートが広い分、どう守るかを考えながらやる。戦略がはまった時が楽しいんです」

トップ選手は春高バレーに出場した選手や強豪校で鍛えられた選手ばかり。その頃、やりを握っていた関口にとって簡単ではない挑戦だったが、覚悟を決めた。

時間の融通が利きやすい別の会社に転職。フルタイムで働きながら、練習は週に3〜4回程度、大森や平塚、鵠沼などで早い時は午前5時半から3時間程度行う。起床は3時45分。練習を終えると都内の職場に直行する。練習用具と仕事道具の詰まった大きなバッグがトレードマークだ。

レシーブやトスといった細かい技術はキャリアが浅い分、苦労したが、やり投げで鍛えた筋力から生み出す独特の軌道で“伸びるサーブ”を武器として磨いた。

終業後には、今年5月に加入したバレーボールの実業団チーム「東京スリジエ」の練習に参加することも。「私の場合、バレーボール歴が短いのでまだまだボールを触れば触るほど上手くなっている実感がある。東京スリジエに入団したのもその理由。ただ、家に帰ったらぐったりしています」と苦笑い。4〜11月のシーズン中は、休日を使って国内外の大会に参戦。スポンサーを探して営業もこなし、多忙な日々を過ごす。

ビーチバレーは個人ポイント制の競技。全国各地の大会や、時には海外の大会にも参加し、ポイントを積み上げることが大舞台出場に繋がる。国内最高峰がジャパンツアー。関口は4月の第1戦平塚大会に水上和葉とのペアで念願の初出場を果たしたが、9位という結果だった。

競技歴3年で国内ランキング30位を記録。着々と実力を伸ばしているが、屈辱を味わうこともあった。昨夏、地方大会で高校生にまさかの敗戦。「『あれ、今まで何をして来たんだろう』『やってきたことが間違っていた』と感じて辞めたくもなった」。初めて抱いた感情。それでも真摯に競技に向き合った。「どんな相手も勝ちにきている。自分のマインドを変えた」。目標への道を邪魔する変なプライドは捨てることにした。

「報われない努力もある。でも私は、積み上げてきたことが結果に結びつく瞬間を何度も経験してきた。だからこそ、スポーツの面白さって“努力が力になる”ことだと信じている」

虚しさを超える喜び、そして楽しさがあるから、今日もまたボールを追いかけている。

兄は元プロ野球選手 表現したいデュアルキャリアの選択肢

一度はスポーツを離れながら、再び選んだアスリートとして表現したいのは、デュアルキャリアの選択肢。

兄の雄大さんは元プロ野球選手。07年育成ドラフト1位でDeNAに外野手として入団した。支配下登録を掴み、日本ハムを含め2球団でプレーしたが、12年に戦力外通告を受けて現役引退した。

「（兄の姿を通じて）プロの華やかな世界だけでなく、厳しい現実も間近で見てきた。スポーツだけで生計を立てられるのはほんの一握り。でも、私は“好きなスポーツを続けながら働く”という、新しい道を示していけたらと思っている」

デュアルキャリアのロールモデルになる。そんな思いも挑戦の原動力として「競技と仕事を両立しながら結果を出していくことで、その選択肢が広がっていけばうれしい」と話す。

次なる目標はジャパンツアーの表彰台。ただ、アスリートにとって年齢は大きな壁になる。

特に女性は結婚や出産といったライフイベントも重要。「すごくぼんやりと35歳までに子どもが欲しいなって考えていて……。逆算するとここから2、3年が勝負なのかな」。だからこそ、一年一年に懸ける思いは強い。

年齢を重ねることに、臆病になる人生の進路選択。攻めるのか、守るのか――。関口の“軸”は揺るがない。「今しかできないこと、後悔しない方を選択する」。その姿はアスリートだけじゃない、決断に迷う人たちのヒントになる。

■関口 希望 / Nozomi Sekiguchi

1994年9月20日、栃木・宇都宮市生まれ。中1から始めたバレーボールで宇都宮市選抜に選出。宇都宮北高ではバレー部がなく、陸上競技でやり投げに専念。大学3年から2年連続で日本インカレに出場し、大学卒業を機に引退した。しかし、大手旅行代理店に勤務していた社会人時代にビーチバレーに魅了され、2022年8月に転向した。競技歴3年で国内ランク30位を記録。今年5月からインドアの実業団・東京スジリエでもプレー。身長170センチ。兄はDeNAなどで外野手を務めた元プロ野球選手・雄大さん。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）