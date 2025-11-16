満票で3年連続4度目の受賞

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出された。3年連続4度目の満票での受賞。米データ企業が指摘した衝撃の事実に、ファンから驚きの声が上がっている。

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。ワールドシリーズでも存在感を見せつけ、2年連続世界一に貢献。3年連続4度目の満票でのMVP受賞となった。

米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」公式Xは、「MLB史上、MVP賞を満票で複数シーズン獲得した選手はショウヘイ・オオタニ以外にいない。今や4度も達成した。完全に馬鹿げている」と絶賛した。

まさに唯一無二の証明。米ファンからも「ユニコーンであることには理由がある」「史上最高の野球選手だよ」「一体全体どうやって……」「同意する。リアルタイムで目撃出来ていることが信じられないよ」などと、脱帽した様子の声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）