１９７６年に始まり、映画ファンに愛されてきた報知映画賞は今年、第５０回を迎える。

映画に限らず、芸術の評価は難しい。スポーツのように数字や記録では計れない。好き嫌いを含めた主観によるところが大きく、感性が物差しとなるからだ。

第１回（１９７６年）の作品賞は「犬神家の一族」（市川崑監督）。いま、同作を名作と呼ぶことに異を唱える人はほとんどいないだろう。しかし、同年１０月の封切り時、評価は高くなかった。それは製作総指揮・角川春樹の受賞時のコメントからも分かる。「映画の出来に関しては賛否両論があった。観客を動員できる作品づくりを目指したため、賞は予想もしなかった。それだけに喜びも大きい」（７６年１２月２７日付本紙）

報知映画賞の発案者のひとり、元報知の映画担当・坂口英明（現ぴあアプリ・ｗｅｂ編集）は「キネマ旬報ベスト・テンの当時の受賞作と比較すると分かりやすいかもしれません」と語る。識者によって決まるためで、同賞の“作品賞”は単館系「青春の殺人者」（長谷川和彦監督）だった。

「―一族」は角川映画の第１作で、原作本や大々的なテレビＣＭなどを融合させたメディアミックスの先駆け。仕掛け人・角川春樹のパフォーマンスも、奇抜な印象を与えた。これに抵抗を覚え、敬遠する評論家も少なくなかった。報知の選考理由には「娯楽映画に徹し、閉塞（へいそく）状況の映画界に刺激を与えた」とある。専門家と大衆との間を埋めたのは、いまも続く読者投票の存在だった。

映画評論家・渡辺祥子は第１回から今回の第５０回まで、全ての選考委員を務めてきた唯一の人物だ。当時３０代。「同業で大御所といわれる方々もおられる中、私は一番年下。最初はおとなしく座っていたんじゃないかしら」

渡辺は「私は人一倍のミーハー。毎回の選考会が楽しみで」と話す中にも、ポリシーがうかがえる。評論家の中には映画賞をいくつも掛け持ちする人もいるが、この人は違った。「確かに他からも話はあります。でも、私は『映画賞はひとつしかやりませんので』とお断りしてきました」

半世紀に及ぶ選考会を「毎年、心に決めた作品のために戦おうと、手を抜かずにやってきたのは断言できます。報知なのでスポーツ紙らしさも考えながら」と振り返る。強く心にとどめてきたのは「どこよりも先駆けて発表される映画賞であることの責任」。それは、報知でこれまで映画賞に携わってきた者たちの思いとも重なるものだった。（内野 小百美）＝敬称略＝

〇…第１回の選考委員には池波正太郎、つかこうへいら大物作家も名を連ねた。本紙の映画記者も合わせると計１７人もいた。この回の主演男優賞は藤竜也。対象作は、阿部定事件を題材に男女の愛欲を描いた問題作「愛のコリーダ」（大島渚監督）で、日仏合作ながら邦画扱いで評価された。後年、藤は「あのとき報知はよく選んでくれた、と思いますよ」と話している。