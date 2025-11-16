ちょっと、お義父さん？！「うちの孫かわいいでしょ？」自慢げに言った相手はなんと──『大人の返し』にホッ

孫は目に入れても痛くないくらいかわいいと聞きます。ましてや一緒に住んでいたら余計に愛しさも増すのか、ついつい自慢したくなってしまうこともあるのでしょう。

今回は筆者の友人B子の話をお届けします。

ご機嫌な義父が

B子は夫の実家で義両親と同居しています。



ある日の夕食の席で、良い感じに酔っぱらって上機嫌になった義父がどこかに電話をかけ始めました。

相手に電話が繋がると、





「あぁもしもし？ 今ね、みんなでご飯食べてるんですけどね。どうです？ うちの孫、かわいいでしょう？」そう言って、B子の娘で3歳になるC子を膝に乗せました。

ビデオ通話のようです。



となりにいたB子は、義父のスマホ画面に映る通話相手の顔を見てギョッとしました。

通話相手はまさかの

そこにはB子の実父が笑顔で映っていました。

やだ、うちのお父さんに向かってうちの孫とか言ってるの？ 私の両親にとっても孫なんだけど！



B子は義父の発言の真意が読めず、イラっとしました。

画面の向こうの実父は、赤ら顔の義父とこわばった表情のB子を見て瞬時に状況を悟ったようで。

「こんばんは～。楽しいお酒のようで何よりです。C子は本当にかわいいですよねぇ。私にとっても宝物なんですよ。今度こちらに帰省した時に会えるのが楽しみで」



実父は画面に映るC子に目尻を下げながら、穏やかな口調で返しました。

B子はその様子を見てハッとしました。

孫がかわいいのは同じ

実父は義父のマウントとも取れる発言を華麗にスルーし、大人の対応を見せてくれました。



義父の発言が、酔っている上で孫かわいさから出たものだと捉え、意に介さなかったようです。

もう少しで義父に食ってかかるところだったよ～。

でもやっぱり腹は立ったけどね。

B子は苦笑を浮かべて話してくれました。

【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：田辺詩織

元医療事務、コールセンター勤務の経験を持つ在宅ワーカー。文学部出身で、文章の力で人々を励ましたいという思いからライターの道へ。自身の出産を機に、育児ブログを立ち上げ、その経験を生かして執筆活動を開始。義実家や夫、ママ友との関係、乳幼児期から中学受験まで多岐にわたる子育ての悩みに寄り添い、読者が前向きになれるような記事を届けている。