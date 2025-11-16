きょう11月16日、俳優の内田有紀が50歳の誕生日を迎えた。今年（2025年）の年明けには出演映画『劇映画 孤独のグルメ』が公開され、その後、ドラマにもあいついで出演している。

11月16日に誕生日を迎えた内田有紀 ©時事通信社

「いつか出してもらえたら」と松重豊に話し…

『劇映画 孤独のグルメ』は、主人公・井之頭五郎が輸入雑貨商の仕事で赴く先々で飲食店に立ち寄っては食事するさまを描いた人気ドラマシリーズ（テレビ東京系）を、主演の松重豊自ら監督して初映画化したものだ。内田は松重と以前、別の作品で共演したときに「店員役で、いつか出してもらえたらうれしいな」とお願いしたほど、この作品が好きだったという。

今回の映画化にあたりその念願がかなったわけだが、店員役ではなく、韓国の孤島で食品について研究している志穂というちょっとミステリアスな女性を演じた。志穂はある事情により夫から離れ、いまは女性だけのコミュニティで島の豊かな自然のなか食材を採ったり育てたりしながら暮らしている。内田の演技もきわめてナチュラルで、年齢にふさわしく感じられた。本人も次のように振り返っている。

〈《久しぶりに力の抜けた役だなと思いました。無理にカッコつけなくてもいいというか。自分と同じ年代の女性が持っている葛藤をすべて出すことができる役柄だったので、自然体で演じられました。久しぶりにこういう柔らかな役をいただけたことも嬉しかったです》（「Real Sound」2025年1月24日配信）〉

時期的にはちょうど、長年出演してきたドラマ『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』（テレビ朝日系）の最初で最後の劇場版が、昨年暮れに公開され、12年続いたシリーズに終止符が打たれたタイミングだった。『ドクターX』で内田が演じたフリーランスの麻酔科医・城之内博美は、立場上、大病院の医師たち相手に毅然と振る舞わねばならず、たしかに力を抜いて演じるわけにはいかなかっただろう。

内田有紀が自ら考えたキャラクター像

それでも内田にとって城之内博美は、シリーズが始まる際に当時ゼネラルプロデューサーだった内山聖子(さとこ)からどういう役にしたいかと訊かれ、自身でキャラクター設定を考えて提案した役だけに、思い入れは深い。

ちなみにそのとき内田が提案した設定は「職人のようにプライドを持ってきっちり仕事をする人。そのため、ちょっと偏屈にも見える人」というもので、脚本の中園ミホもそれを踏まえ、芯のある城之内博美に仕立ててくれた。内田自身、当時35歳で、「これから一つひとつの仕事にしっかり向き合って、一日一日を丁寧に歩いていく」と覚悟を決めたときだったという（『PHP』2025年1月号）。

今年7月期、『ドクターX』と同じテレビ朝日系で放送されたドラマ『誘拐の日』でも医師の役だった。同クールでは日本テレビ系のドラマ『ちはやふる−めぐり−』にも出演、こちらでは當真あみ演じるヒロインの高校生・藍沢めぐるの母親・塔子を演じている。『ドクターX』の博美にも娘がいるとはいえ、こちらはあくまで娘のほうがメインで母親の塔子は見守る存在なので、同じ親子ながら印象はまるで違う。

ただ、ウェディングプランナーとして多忙をきわめる塔子は、博美とは社会でバリバリ働く女性である点で共通する。内田がほかの作品でも同様の役を演じることが多いのは、髪型によるイメージもあるのかもしれない。

若い頃を思わせるショートヘアに

内田が髪型を、若い頃を思わせるショートにしたのは一昨年、WOWOWのドラマ『フィクサー』にキャスター役で出演したときのこと。劇中での展開に合わせて髪を切ったのがきっかけで、撮影後にさらに短くした。ただし、本人は、髪を短くしたのは《決して若い時の自分を投影するということではなく、40代の新しい自分の可能性を楽しんでみたいと思い、日常の自分に新風を吹かせ、単純にファッションやメークの変化を探してみることにしました》と説明している（『STORY』2023年7月号）。

いつまでも若々しいイメージを保ち、年齢ごとに「驚異の●歳」などと言われてきた。その秘訣を訊かれるたび内田は、スキンケアは化粧水中心にしていることや、毎朝、手製のフレッシュジュースを飲んでいること、またエクササイズ動画を見ながら体を動かすなどしてスタイルをキープしていることなどを挙げていた。それらは、いくつもの美容法を真似しては合わなくて失敗……ということを繰り返してきた末、たどり着いたものだった。

更年期の捉え方を変えた“加賀まりこの一言”

そんな内田も40代後半になって加齢を実感するようになった。更年期を迎え、ホルモンバランスの変化から急な頭痛や発汗などに悩まされることも増えたという。それでも彼女は、自分なりの対処法を見つけてからはそのことをオープンにして、メディアの取材を受けたときも積極的に語っている。

ある女性誌のウェブサイトでは、更年期をテーマにフリーアナウンサーの堀井美香と対談も行った。それによれば、更年期を迎える前は怖かったし、心配もしていたが、俳優の大先輩である加賀まりこがテレビで「更年期おめでとう！」と言っているのを見て、更年期への捉え方が変わったという。

体の変化に突然襲われても、あらがわずに

〈《先輩たちの背中を見ながら、自分に必要なものを上手に調合させて、自分のために落とし込んでいけばいいんだと今は思ってます。だから（中略）その時々いろいろな症状が出ても、対処法を少しずつ身につけることができてきました。予期せぬ体の変化に突然襲われても、あらがわずに受け入れようと深呼吸するようにしています。反省もするけど、自分を否定しない、がんばりすぎないようにしています。年齢を重ねてきたことが味方になって、対処法のコツが身についてきましたね》（「GLOW Online」2024年5月17日配信）〉

そんな内田の発言に、かつて彼女が加賀まりこの言葉に勇気づけられたように、これから更年期を迎える世代も安心できるのではないか。同時に、更年期の症状に対しては周囲の理解や協力も必要だと考えさせられる。

実際、内田も仕事中に症状が出たときには現場の人たちの協力に救われてきた。下半身は冷えるのに上半身に汗をかくようになり、体温調節がうまくいかないことが起こっていたころ、色の濃いタンクトップを着る撮影があり、「もし汗をかいてしまったらどうしよう」と不安になった。洋服を濡らしてしまうし、スタッフに申し訳ない。それでも、スタッフがつきあいの長い人だったので思い切って話したところ、「制汗剤もあるし、出たらすぐタオルでおさえれば大丈夫」と言ってくれた。おかげで安心したせいか、撮影中は一滴も汗をかかなかったという。《人に話すことで楽になって症状が出ないなんて、こんなに心が軽くなることがあるんだって実感した出来事でした》と彼女は振り返る（同上）。

50歳も近づけば、仕事先などでの何気ない言動が若い人たちにプレッシャーを与えてしまうこともある。内田はその対処法として、《自分では気づきにくいので、身近な人に私自身を注意してもらうようにお願いしているんです。（中略）先日、『人には、愛する子供に話すように接する』という知人の話に納得しました。そうすれば、ありがとうもごめんなさいも素直に言えそうですよね。そのためにも普段からおおらかなマインドで生きようと心掛けています》と話している（「美的.com」2024年12月13日配信）。

「また会いたい」と思う人は…

おおらかなマインドでいるため、自分の機嫌を取れる方法を用意したほうがいいとも語る。そこには次の発言にあるように、先輩たちからの影響が大きい。

〈《私がすてきだなと思う方たちはみなさん、自分の負の感情や不機嫌を決して人に押し付けるようなことがありません。だから一緒にいると気持ちがよく、楽しくて、「また会いたい」と思うんです》（『PHP』前掲号）〉

ちなみに内田が自分の機嫌を取る方法としてやっているのは、お笑いコンビ・サンドウィッチマンのコントの動画を観ることだとか。調子が出ない日は彼らの動画を観て笑って、幸せな気分になってから家を出るようにしているという。

「建築好き」「キャンプ好き」の一面も

近年は、知る人ぞ知る「建築好き」として仕事のあいまを縫っては全国各地の著名な建築物を回っている。もともとは東京の旧岩崎邸庭園を訪ねたのがきっかけで好きになったという。テレビ東京系の美術番組『新美の巨人たち』にもたびたびアートトラベラーとして登場しては名建築を訪ねる。

国土交通省のウェブマガジンのインタビューでは、大切な歴史的建造物を残すため私たちにできることは何かと訊かれ、建物を実際に見に行くことを挙げ、《建物と一緒に近くを観光するのもお勧めです。私も「鈴鹿にF1を見に行きたい」「じゃあ途中の桑名で名物の蛤しゃぶしゃぶを食べよう」「桑名にはジョサイア・コンドルが設計した六華苑もある」と、いろいろな楽しみをセットにして出かけることも多いんです》と楽しそうに語っていた（国土交通省「Grasp」2025年7月23日配信）。

ちなみに六華苑は、内田が出演したWOWOWのドラマ『華麗なる一族』（2021年）のロケ地の一つだった。同作で共演した藤ヶ谷太輔は、撮影中、彼女がマネージャーと映像を見ながら演技について「ここはこうしたほうがいいんじゃないか」などと話し合っているのを見かけたと、あるテレビ番組で明かしていたことがある。しばらくしてから、そのマネージャーにして私生活でのパートナーでもある彼が、元俳優の柏原崇と判明して話題を呼んだ。

最近はキャンプ好きということでも知られる。コロナ禍を機にキャンプブームが起こるなか、家にずっとこもるのではなく、何とか外で楽しくすごしたいと思ったことに加え、もともと屋外だと台本を集中して覚えられるので自分でも始めたという（内田有紀・小杉敬・糸井重里「私がテントで過ごすうれしさは。」第2回、「ほぼ日」2024年3月26日配信）。キャンプでは薪割りなど日常ではしない動きをすることが多いせいか、トレーニングになって体型をキープするのにもひと役買っているらしい（「美的.com」2023年9月24日配信）。

29年ぶり始球式が話題、“20歳下”妹の存在も明らかに…

両親が共働きで忙しかったので、内田は幼稚園の頃から少なからぬ日々を祖父母の家ですごした。いまから40年以上前、周りは田んぼに囲まれ、里山の風景も残っていたので、自然に触れる機会は多かったようだ。祖父母宅はちょっと変わった造りの日本家屋で、壁際に置かれた大きなたんすが隠し扉になっていて、押して開けると立派な書庫が現れたという。建築が好きになる素地は案外こんなところで培われたのかもしれない。生きる上で心と体の健康を大切にしなければならないことを教えてくれたのもこの祖父母だといい、祖母は彼女の好きな豆乳の味噌汁をつくってくれるたび「体も温まって、元気にきれいになるよ」と言っていたとか。

祖父はプロ野球のヤクルトのファンで、内田が1995年に東京ドームでの巨人・ヤクルト戦で始球式を務めたときには喜んでくれたという。昨年、彼女はヤクルトのCMに出演している縁で29年ぶりに始球式を、今度はチームのホームである神宮球場で行い、90歳を超えて長生きした祖父への思いを込めてボールを投げた。

じつは内田が芸能界に興味を抱いたのも、さかのぼると祖父とのやりとりが一つのきっかけになっているという。祖父はテレビで野球中継と時代劇の『水戸黄門』を見るのが大好きで、彼女もよく一緒に見ていた。そんなある日、「黄門さまにはどうしたら会えるの？」と祖父に訊くと、「俳優になったら会えるよ」との答えが返ってきたのだとか（『女性セブン』2025年1月30日号）。何と、「黄門さまに会いたい」という思いがめぐりめぐって芸能界入りにつながったとは。今年になって、タレントの澪奈が内田の20歳下の妹だと告白したときも驚かされたが、まさに人に歴史あり、である。

（近藤 正高）