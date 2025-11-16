12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で行われている地区大会。15日に6チームの選手権出場が決定しています。

栃木は矢板中央が、2度ともロングスローを起点にMF金子海聖選手（2年）が2ゴールを奪い、宇都宮短大附に勝利し、3大会連続15回目の選手権。

静岡は浜松開誠館と藤枝東の決勝。試合は延長戦でも決着がつかずPK戦へ。浜松開誠館はGK吉田壮馬選手（3年）が藤枝東の6人目をストップ。0−0（PK5−4）で藤枝東の10大会ぶり出場を阻み、3大会ぶり3回目の出場権を獲得。

滋賀は、水口と比叡山の決勝。両チーム得点を許さずPK戦での決着。水口はGK小西琉希選手（2年）が1人目から3連続ストップ。水口が0−0（PK3−0）で勝利し、29大会ぶりの選手権出場を決めました。

和歌山は近大和歌山と初芝橋本の決勝。初芝橋本はDF西真那人選手（3年）の鮮やかなミドルシュートで先制すると、終盤にも追加点を挙げ2−0で勝利し、2大会ぶり18回目。

宮崎は日章学園が後半ロングスローからMF吉崎太珠選手（2年）のヘディングで決勝ゴール。宮崎日大に1−0で勝利し、4大会連続選手権出場を決めています。

熊本は大津が5大会連続22回目の選手権。前半パスワークで崩し、FW山下虎太郎選手（3年）の決勝ゴール。ルーテル学院に1−0で勝利しました。

これで48チーム中37チームが決定。残りは11チーム。16日（日）には群馬、埼玉、千葉、東京A、東京B、広島、山口、大分、鹿児島、22日（土）に徳島で決勝。宮城は優勝した仙台育英が辞退したため、未定となっています。

◇各代表の決定状況 ※日付は決勝開催日、★は15日に出場権獲得

【北海道・東北】

北海道:北海（2大会ぶり14回目）

青森:青森山田（29大会連続31回目）

岩手:専大北上（2大会連続4回目）

秋田:秋田商（4大会ぶり47回目）

山形:山形明正（2大会ぶり2回目）

宮城:未定 ※仙台育英が出場辞退

福島:尚志（5大会連続16回目）

【関東】

茨城:鹿島学園（3大会ぶり12回目）

栃木:★矢板中央（3大会連続15回目）

群馬:前橋育英−前橋商（11月16日）

埼玉:昌平−武南（11月16日）

千葉:流通経済大柏−専修大松戸（11月16日）

東京A:堀越−國學院久我山（11月16日）

東京B:早稲田実−多摩大目黒（11月16日）

神奈川:日大藤沢（2大会ぶり8回目）

山梨:山梨学院（2大会連続11回目）

【北信越】

新潟:帝京長岡（2大会ぶり11回目）

富山:富山第一（2大会ぶり35回目）

長野:上田西（2大会連続4回目）

石川:金沢学院大附（2大会連続2回目）

福井:福井商（2大会連続3回目）

【東海】

静岡:★浜松開誠館（3大会ぶり3回目）

愛知:東海学園（5大会ぶり5回目）

岐阜:帝京大可児（7大会連続12回目）

三重:宇治山田商（11大会ぶり2回目）

【近畿】

滋賀:★水口（29大会ぶり16回目）

京都:京都橘（3大会連続12回目）

奈良:奈良育英（5大会連続18回目）

和歌山:★初芝橋本（2大会ぶり18回目）

大阪:興國（6大会ぶり2回目）

兵庫:神戸弘陵学園（2大会ぶり13回目）

【中国】

鳥取:米子北（16大会連続21回目）

島根:大社（4大会ぶり12回目）

岡山:岡山学芸館（5大会連続8回目）

広島:広島皆実−沼田（11月16日）

山口:高川学園−宇部鴻城（11月16日）

【四国】

香川:高松商（4大会ぶり25回目）

愛媛:新田（5大会ぶり4回目）

徳島:徳島市立−徳島北（11月22日）

高知:高知（2大会連続20回目）

【九州】福岡:東福岡（2大会連続24回目）佐賀:佐賀東（3大会連続15回目）大分:大分鶴崎−大分（11月16日）宮崎:★日章学園（4大会連続19回目）熊本:★大津（5大会連続22回目）長崎:九州文化学園（初出場）鹿児島:神村学園−鹿児島城西（11月16日）沖縄:那覇西（2大会連続19回目）