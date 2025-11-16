“時代を作った人たち”の本音に迫る対談企画「有働由美子のマイフェアパーソン」。今回のゲストは、ノンフィクション作家の清武英利さんです。

読売新聞社で数々のスクープを報じてきた清武さんは、2004年にジャイアンツの球団代表に就任。コーチ人事をめぐって読売新聞主筆の渡邉恒雄氏と対立し、いわゆる「清武の乱」を起こすなど、紆余曲折の道のりを歩まれてきました。

有働 すみません、今になってぶっちゃけますけど、以前から「清武さんって、めっちゃ怖い人だ」と思っていたんです。「清武の乱」では、あのナベツネさんに「鶴の一声で巨人軍を私物化することは許せない」と会見で訴えて球団代表を解任され、読売新聞とは裁判にもなった。私も当時はNHKのアナウンサーとして、「大変だな」と思いながらニュースで見ていましたけど、その時のイメージが強くて。実は今日も、朝から「ああ、憂鬱だわ……」って（笑）。



負ける戦ならやらないの？

清武 僕のことをパワハラとか言う人もいましたけど、それはあくまでも昔の話ですから（笑）。

有働 それで知り合いの記者に「清武さんってどんな人なの？」って聞いてきたんです。一人は私の信頼する同世代の記者で「とにかくすごかった。読売を辞めた後も『しんがり 山一證券 最後の12人』（講談社）のように掘り下げて取材した作品を残していることに頭が下がる」と絶賛していた。でも、もう一人は「『清武の乱』はどの程度の勝算があったのか。戦をやるなら勝たなきゃいけない。あの会見は負け犬の遠吠えだったんじゃないか」と。ここまで意見が分かれることを、ご本人はどう思いますか？

清武 まあ、仕方ないですね。でも「負ける戦ならやらないの？」って言いたいですよ。たしかに負ける可能性もあると思ったけど、当時の弁護士さんからは「勝敗は自分の心が決めることで、志があれば負けなんてないんですよ」と言われて、その言葉が僕は腑に落ちた。裁判で勝つとか、負けるとか、大事なのはそこではなくて、ペンを握って書き続けることだと思ったんです。それこそが最も相手の心に響くんだと。

コンビニで中学生に……

有働 解任後は、読売から社友や医療共済の資格など次々と剥奪され、同僚からも裏切られ、お金もないから安い団地に引っ越したと書かれていますね。巨人軍の代表だったから、てっきり港区の高級マンションにでも住んでいるのかと思っていました。

清武 まさか。古い団地で、当時も今も家の中はぐちゃぐちゃでね。旧友からは「こんなところに住んでいるのか？」なんて驚かれましたよ。コンビニに行けば、中学生の坊主から「あっ、清武だ！」なんて指差されて、腹が立って仕方なかった。「あんたみたいになりたくない」とか「立派だけど、そばにいたくはない」とも言われました。元同僚や匿名多数に暗がりで叩かれて、罰を受けている感覚でした。

有働 改めて聞きますけど、同じ状況になっても、もう一度、「清武の乱」をやりますか？

清武 やりますよ。

有働 同じ苦しみを味わっても？

清武 ええ。喜んでやるわけじゃないです。でも、やります。

昨年末に98歳で亡くなった渡邉さんは、ネットやスマホを使おうとしなかったし、ろくにパソコンをいじったこともなかった。そんな人が情報産業の頂点にいて、「メディアの帝王」と呼ばれている。そして読売の社論を牛耳り、周囲の意見を聞き入れずに死ぬまで「主筆」として、あの部屋に居座り続けた。それはどう考えてもおかしいですよ。

有働 いやぁ、でも、私だったら、例えばNHKに刃向かって、会見を開くとかできない。そんなに強くなれないですね。

清武 別に僕は強くないですよ。でもね、自分が「おかしい」と思ったことを渡邉さんが死んだ後に言っても意味がないですよ。彼が元気なうちに、はっきり「おかしい」と言わないと。そうでなければ、自分の信じてきた道が曲がってしまう。人間が廃れてしまうと思ったんですね。棺桶に片足を突っ込んだ時に「しまった！」って後悔するのは嫌でしょう。たとえ負けようが不平があったら言うべき。「戦うなら勝たなきゃ」なんて言う人は、独裁を許してしまう人だと思うな。

