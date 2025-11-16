ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡²ÏËÜ½à°ì¤¬TV¤ÇÈäÏª¤·¤¿´¶Æ°¥¨¥Ô¤ÎÎ¢ÏÃÌÀ¤«¤¹¡Ö¾Ð¤¤¤ò¤Ò¤È¤ÄÂ»¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£³§¤¬´¶Æ°¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡10·î29Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Ç¡¢¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡¦²ÏËÜ½à°ì¤¬¡¢¸ø»ä¤È¤â¤ËÎÞ¤òÎ®¤µ¤Ê¤¤¡¢¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âµã¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ä¤í¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡È¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£µã¤¯¤Î¤Ï¡ÊÂ¼¾å¡Ë¥·¥ç¡¼¥¸¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Í¤ó¡É¤Ã¤Æ¥µ¥é¥Ã¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤â¤Î¡£²ÏËÜ¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¡¢Á´°÷¤¬Ä»È©¤Ö¤ï¡¼¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡ª¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö³§¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤â¤¦¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¡È¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬¤Ï¤è»à¤Ê¤Ê¥¢¥«¥ó¤Í¤ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤«¤é¤Î¥Ä¥Ã¥³¤ß¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤â¤¦¤Æ¡£²ÏËÜ¤È¤«°æ¾å¤È¤«¡ÈÄ»È©¤¬Î©¤Ä¡É¸À¤¦¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¤·¤â¤¦¤Æ¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤¬¡Ö¤Ç¤â¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ç¤«¤¤¤â¤ó¡£´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö´¶Æ°¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤â¤¦¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤ò¤Ò¤È¤ÄÂ»¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡ÄÌõ¤ÎÊ¬¤«¤é¤ó¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤â¤¦¤Æ¡×¶ì¾Ð¡£
¡¡Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤½¤Î¸å¡¢¾Ð¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£´²Ê¿¤µ¤ó¤¬¡ÈËÍ¤ÎÊ¬¤Ï¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢´Ö´²Ê¿¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£