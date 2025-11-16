「練習試合、ロッテ３−１広島」（１５日、都城市営野球場）

４番に座った広島・渡辺悠斗内野手が、チーム唯一の３安打。「２ストライクから、ボールに対して付いていけるようになった。スイング軌道だったり、いろいろな面が良くなってきた」と良化を実感した。新井監督は「技術的にもレベルアップ」と称賛した。新井監督との一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−キャンプ終盤の対外試合。疲労がたまった中での投手陣の投球内容はどう見たか。

「常広、（菊地）ハルンも良かったと思うし益田も良かった。疲れがある中で、まずまずいいものを見せてくれた」

−二俣が捕手でフル出場。

「もう普通にできるよね。今日も盗塁を一つ刺して、帰塁（二塁への捕手けん制）でも刺している。あとはマスクをたくさんかぶってインサイドワークとかを経験していってもらいたい」

−渡辺が３安打。

「技術的にもレベルアップしているし、守備でも打席でも、その球に何とか食らいついていく精神的な粘りも感じる。今は（左）脇が締まって、バットが体の近くを通っている。バットが体の近くを通っているから、初見のいろいろな変化にも対処できる」