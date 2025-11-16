「練習試合、ロッテ３−１広島」（１５日、都城市営野球場）

広島・益田武尚投手（２７）が１５日、首脳陣の評価を急上昇させた。ロッテとの練習試合に登板し、１回１安打無失点。自らの生命線・ツーシームで併殺を奪い、ピンチの芽を摘んだ。これで１０月のみやざきフェニックス・リーグから、今秋の対外試合は１０試合の登板で計８回１／３無失点。プロ入り３年間で１勝にとどまる右腕に、覚醒の気配が漂ってきた。

ベースカバーに走りながら併殺完成を見届けると、益田の表情に笑顔が広がった。八回、先頭の藤原に中前打を許すも続く宮崎を二ゴロに料理。二つのアウトを一瞬で奪い「いい結果が出た。あれはかなり自信を持てるかなと」とうなずいた。

決め球は２ストライクからのツーシーム。「（相手は）明らかに引っ張りにきていた。狙い通りに投げて、狙い通りの打球になった」とイメージ通りの凡打に納得顔だ。２死から山口に２ボールとなるも、浮足立つことはなかった。

フルカウントからスライダーでファウルを挟み、最後もスライダーで空振り三振に斬った。山口は体をのけぞらせながらハーフスイング。初球から２球続いたボール球のツーシームに手は出してこなかったが「あれだけ振ってこなかったのは、何かしらの違和感があったからだと思う。（最後も）声を出してよけてくれたので、スライダーが効いている気がした」と２球種のコンビネーションに手応えを深めた。

これで１０月のみやざきフェニックス・リーグから今秋の対外試合は１０試合で計８回１／３を無失点。落ち着いた投球で本塁を踏ませず、評価を急上昇させている。

新井監督は「ツーシームがよく曲がるというのが、数値としても出ている。そこは彼の大きな武器になると思う。スライダーは元々、今シーズンで良くなっているので、横の幅を広げていけたら打者にとってはすごく嫌」と高評価を与えた。

益田は２２年度ドラフト３位で入団し、首脳陣からの提案で２３年オフにサイドスローに転向。１軍に定着できていない日々が続く中、ツーシームに活路を見いだした。キャンプ中には「ツーシームが直球の感覚。ツーシームを投げ始めてゴロアウトが増えてきている。ツーシームを投げ続ければ直球も変化球に見えるし、いい曲がりをしている分、使わないともったいない武器」と投球を支える生命線と位置付ける。

来季は栗林が先発転向するため、中継ぎ陣の台頭はチームにとって重要な部分でもある。「次はボール（球）が続かないように注意したい」と反省を忘れなかった益田。訪れた飛躍への契機、是が非でもモノにする。