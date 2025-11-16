昨年10月に結婚を公表した人気ユーチューバーゆきりぬ（33）が15日、自身のインスタグラムやYouTubeを更新。第1子妊娠を発表した。

インスタグラムでは、「いつも応援してくださっている皆さまへ」とし、「この度、私ゆきりぬはお腹に新しい命を授かりました」と白のロングワンピースドレス姿で大きくなったおなかを抱えて笑顔を見せるマタニティーショットを添えて報告。「卵巣に腫瘍を患っていたり子宮頚がんの検査に引っかかってしまったこともあり妊娠しづらいと先生に言われていたので、この奇跡を嬉しく思います。妊娠後期でのご報告となり遅くなってしまいましたが、体調の変化に気をつけて無事に元気な子を産めるように頑張ります。まだまだ不安はありますが、これからも暖かく見守っていただけると嬉しいです」と心境をつづった。

また、登録者数約100万の「ピースの角度は30度、ど〜も、ゆきりぬです」で始まる自身のYouTubeでも「妊娠しました」と題して投稿。動画では黒のトップス姿で登場した。「みなさまに大事なお知らせがあります」と開始し、「なんと第1子妊娠いたしました」と報告した。

さらに悩みも告白。「妊娠してから、動画を撮っていてすごいショックなことがあって、まじで二の腕が太すぎる。やだ〜あ、隠した〜い。まじで丸くなりすぎて本当に嫌なの」。複数の病気のことなどもあらためて告白し、妊娠に至った思いも明かすと、「発表するのもけっこう不安だった。母子ともに健康に過ごしております。安心してください」と涙も流した。出産を前に引っ越しも完了し、ベビーグッズを収集中であることも伝え、「妊娠してからの動画も撮っていたりするので、リアルな発信をこれからもしていきたいと思っているので、ぜひぜひ楽しみにしていてください」と呼びかけた。最後にはエコー写真も公開した。

ゆきりぬは新潟県出身。幼少期から中学まで芸能活動の経験もある。横浜国立大理工学部在学中にニコニコ生放送でゲーム実況などの顔出し配信を開始。その後ユーチューブでも配信し、食事や旅行、ファッションやメーク動画などでの人気を得た。18年には初のフォトブック「ゆきりぬ1stフォトブック ピースの角度は30°」を発売。22年には「スタイルブック 今日の私が1番好き!!!」も発売したほか、アパレルブランド「cyun％」をオープン。TBS系の「東大王」など人気テレビ番組にも出演。24年10月、32歳の誕生日にインスタグラムで結婚を報告していた。