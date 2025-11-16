家でパパとママが“入刀”…！？→「なんやねんこれ」家族の珍場面に9.2万いいね「永遠に仲良く」【ママリ】

朝の卵焼き、戦場化

ある朝、おさしみさんの家庭でプチ事件発生！「朝食の卵焼き」で我が子たちが喧嘩に…話題の投稿がこちらです。

朝食の卵焼き、お母さんに切って欲しい2歳とお父さんに切って欲しい4歳で喧嘩し出したから、夫と2人で包丁持って卵焼きに入刀した



なんやねんこれ

2歳さんと4歳さんが卵焼きをめぐって「お母さんに切ってほしい」、「お父さんに切ってほしい」と小競り合いが勃発します。子どもたちの争いに巻き込まれ、夫婦2人で包丁を手に取り、卵焼きに一緒に入刀することになったとのこと。子どもたちはそれで納得してくれたのでしょうね。たった一つの卵焼きが、家族の笑いに変わる瞬間でした。



この投稿には「両親ラブラブにさせるエッグい作戦」「何だこれめちゃくちゃニヤけてしまった。永遠に仲良くいて」といったリプライがついていました。日常の小さなできごとから家族の温かさや遊び心を感じられる、そんな投稿でした。

