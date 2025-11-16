小2娘のLINEトラブルに母激怒「ブロックするね！」たった一言で壊れた友情【ママリ】

「LINEブロックするね！」小2娘への“脅し”に母が激怒！スマホで崩れた「子どもの友情」のリアル

子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

娘は現在２年生。

習い事や私が仕事で帰りが遅い、

両親が遠方のため、携帯を持たせています。

１年生の頃から、娘にきつい言葉を言ってくる女の子がいました。

２年生になり、同じクラスになりました。

その子も、携帯を持っているのでLINEを交換しました。

ただ１年間同じクラスで、昼休みに娘はドッチボールを

したいのに、その子は鬼ごっこがしたい！といい、

いつも合わせてるから、今日はドッチボールしてくるね！

と言ったそうです。

そしたら、「じゃあLINEブロックするね！」と言われたそうです。

その言葉にショックをうけた娘ですが

結局ブロックはされなかったそうです。

そういうことが何度もあり、自分の意見が通らないと

「LINEブロックする！」と脅されたそうです。

携帯は、親と連絡を取るための手段だし

自分の意見が通らないとLINEをブロックするという

脅しに腹が立ち、「じゃあこっちからもうLINEの友達消したら？

友達にそんなふうに脅してくるなんてひどい。」

と娘に伝えると、娘も同じ考えだったようで

LINEをブロックしました。

1週間経ち、公園であったそうですが

向こうは普通に接してきたそうです。

私としては、もうLINEはしなくていいと思っています。

自分の意見を通すためにLINEのブロックを盾にするという子。子どもからするとブロックはイヤだというのが本音なのでしょうね。これまでもそうやってさまざまな脅しで自分の意見を通してきたのかなと思うと、友達の親は知っているのかなとふと考えてしまいます。



投稿者さんの娘の方からブロックをしてしまったため、今後はやりとりをすることもないのでしょうが、学校での付き合いは続いていくでしょうしこれで終わりと思っていいのかちょっと悩ましいところ。親として悩む気持ちが伝わってきます。

脅してくる娘の友達についてさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「それでいい」というコメントがありました。

それでいいと思います😅

おかしいと感じたら相手に合わせるのではなく、自分から離れていくことは大事ですよね。LINEをブロックしたからといって今後一切話したり遊んだりできないわけではないですし、むしろLINEでつながっていない方が健全に関われるということもあるのではないでしょうか。



他にも「適度な距離がいいと思う」というコメントがありました。

ブロックでいいと思います！

どんな理由があっても脅しで人を支配しようとするのはちょっと怖いですよね。合わないと思ったら一緒にいる必要はないのですし、適度な距離感で付き合うことが大事なのかもしれません。



まだ小2ですし、これから新しい友達をたくさん作る機会があると思います。スマホはあくまでも家族との連絡用であることを再確認し、子ども同士での連絡先の交換は控えるような声がけも必要なのかもしれませんね。子どもの交友関係を親が決めることはできませんが、アドバイスをしたり見守ったりすることはできます。どんなことでも相談しやすいような家族の関係を日ごろから築いておきたいですね。

「早くできないの？」幼稚園担任が威圧的…3歳児への指導にしてはキツすぎ？

©ママリ

幼稚園での先生の対応について、皆様のご意見をお聞かせください🙇‍♀️



息子は担任だった先生が極端に苦手（というかむしろ嫌いに近い）です。

以下、息子（当時3歳）がされたことです。

・言う事を聞かなかったので教室から閉め出して中に入れない。

・言っていることが理解できない為、給食をなかなか渡してくれない（おかずの量がうまく伝えられなかった）

・製作がなかなか進まない為、みんなと別行動にさせられる（息子は1人で廊下に出され、他の園児は団体で行動中）

・お迎えの時になかなか靴が履けなかったり、モタモタしていると「なんで早くできないの？」と威圧的に声かけされる。



Aさんの息子は3歳。年少さんで幼稚園ではスムーズにできなかったことについて先生から威圧的な対応を取られているようです。



Aさん自身もこうした先生の方針には納得がいっていない様子が伝わってきます。

春休みになるまでその先生がストレスで軽くチックの症状もでていたので息子が可哀想で😢



息子さんにはいろいろとストレスが重なった様子を感じているAさん。春からは別の園に転園することになっていましたが、なんとその先生も同じ園に転園するそうで、Aさんの悩みは尽きません。



こうしたAさんの悩みに、ママリユーザーはどんな声を掛けたのでしょうか。

納得できない気持ちに共感！別の人にも相談してみては…？

ある先生から厳しい対応をとられていたAさんの息子。Aさんは先生のやり方に納得できず、しかし、その先生とは次の園でも一緒になるということで、対応策に悩んでいました。



Aさんにはママリユーザーから共感の声や具体的な改善策などいろいろな声が寄せられました。

今の時代にそれだけで締め出すって😅

3歳の子にその対応はないですよね💦

先生の対応に納得できない！という共感の声が届いていました。確かに、子どもだけを部屋から出してしまって、その子に何かあったらと思うと怖すぎますね。

ありえないです。

息子さんそれは凄く傷つきましたね💦

読んでいて本当にかわいそうです。

何が怖いって先生自身が自分の行動に何も疑問を抱いていないところ。

きっと新しい園でも同じように子供達に接しますよ。

相手は対等な立場ではなく、ましてやまだ自分の気持ちをうまく表現することもできない3歳の子どもです。そうした子に「怖さ」だけが伝わる対応をしても、大切なことは何も伝わらないように感じますね。



Aさんにとっては、転園することで離れられると期待したかもしれませんが、残念ながら次の園でもその先生とは一緒とのこと。もし、同じようなことが繰り返されるのではあれば、園の上長や園の運営をチェックしている地元の自治体などにも相談してみるといいかもしれませんね。



Aさんの息子さんがのびのびと健やかに園で過ごせることを願わずにはいられませんね。

【非常識】送迎中にしゃべり倒して子を野放し！？本音は「早く帰れよ」保育園お迎え時間にイライラ止まらず

©ママリ

保育園の駐車場で子供が走ってたり、お迎えの時に他の保護者や先生とダラダラ喋って下駄箱の前を占領してる親がいるのですが、保育園にクレーム言いますか？💧

2歳の息子も靴を取りたいのに取りにくそうにしてて、迎えに来たんならサッサと帰れよとイライラします。

たくさんの人が往来する保育園の昇降口で、他の人の利用を妨げられると不便ですよね。相手がこちらの行動に気づいていないようであれば声をかけやすいですが、気づいていてどけてもらえなければ本当に困ります。

以前車をバックした際、子供が飛び出して来たと言う注意の張り紙がしてあったのですがおそらく当事者だと思います。 空気が読めない＆周りが見えてなくて腹立ちます。

投稿者のHさんからすると、昇降口に居座ったり、駐車場で子どもをしっかり見ていない保護者に良い印象がなく、余計に腹が立つ部分もあるようです。



ただ、他の人も利用する場所で、周りのことを見ずに行動されると迷惑ですよね。こうしたHさんのイライラに、ママリユーザーからはいろいろな声が寄せられました。

園の敷地内だし、園に話をした方がいいかも…などさまざまな声が

保育園の昇降口や駐車場で他の保護者の迷惑になる行為を続ける人にイライラしているHさん。この悩みにはさまざまな声が集まりました。

昇降口での先生との話は、何か連絡事項の可能性もあるかも。一方で駐車場については、一事が万事で事故につながりかねません。園に相談はした方が良いですね。

2年くらい前に同じような事があり、保育園側に伝えた事があります！

私の時は旦那に車で待っててもらって私だけお迎えに行っていたのですが、その際に当時の年長さんが2.3人で車の周りを走り回っていて、うちの車にもぶつかったりしていたそうです。旦那がいなかったらわからなかったし、他の日にも同じ子達が走り回っていたのでお伝えしました。その間親は立ち話です。

翌日には玄関に赤字で張り紙されていました。



「何かあってからでは遅い」。駐車場での子どもの放置は本当にこの一言に尽きると思います。当然、子どもが事故の被害者になることは何が何でも避けたい話ですが、駐車している車に子どもがぶつかったり触ったりして、車が傷つくのもイヤですよね。



子どもが被害者になる場合も、加害者になってしまう場合も、同じ園を利用しにくくなる可能性があります。何より、命にかかわるような事態が起きたら取り返しがつきません。まずは園に相談し、園から何度も注意を促してもらると良いですね。どうしても迷惑な保護者に注意が届かない時は、園から直接、個別に話をしてもらうようにするのも1つの方法かもしれません。

