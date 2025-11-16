川村エミコ、すぐにでも結婚したいけど…抜け出せない“魔のトライアングル”
お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ（45歳）が、11月15日に放送されたトーク番組「婚活ヌマ子の憂鬱」（テレビ東京系）に出演。結婚はしたいものの、抜け出せない“魔のトライアングル”について語った。
川村は今回、「結婚したいけどうまくいかない…」婚活ヌマ（沼）にハマる、ヌマ子によるヌマ子のためのちょっと大人の恋愛トーク番組で、“ヌマ子”の声を担当。婚活についてトークが進む中で、女優・井桁弘恵から「ヌマ子さんはいま、どういうタイミングですか？」と質問を受ける。
これに川村は「私は、結婚をすぐにでもしたいと思ってます。『明日どこ行きたい？』『嫁に行きたい』っていつも言っております」とコメント。
また、「良い方とは出会いないんですか？」との質問に、「そうですね…今のところ仕事場、家、スーパー…これ“魔のトライアングル”って呼んでるんですけど、そこをず〜っとぐるぐるしてます。抜け出せない」と語る。
さらに、仕事場ではスタッフなども含めれば出会いはあるのでは？ と聞かれると、「仕事のときは『頑張ろう！』っていう気持ちがあって、乙女のフタをギシギシに閉めてるんですよね」と、出会いがない理由を明かした。
