目指すは「指名なし討論」！　実力のある国語教師はたった1つの決定的な発問で中1生徒の思考に火をつける

「授業は，討論の形になることをあこがれる」教育の世界にはそんな言葉があると、長谷川博之氏（公立中学校教諭）は述べました。確かに活発な意見交換が行われれば授業は面白くなるでしょう。しかし、難しい年頃にさしかかった中学生を、どうすればそこまで導いていけるのか。長谷川氏は次のようにしているそうです。著書『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！ 疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』から抜粋・編集してお贈りします。

1学期最初の国語授業

担任する学年により異なるが、私は授業びらきを次のような流れで行う。

1．教材配付と記名

2．教材の特長の説明

3．国語授業の特色の説明

4．ノート指導を兼ねた持ち物の確認

5．評定の出し方、テスト内容の確認

6．「暗唱詩文集」を用いた暗唱

7．「名句百選かるた」を用いた活動

いきなり教科書を使った指導はしない。

まずは教材の説明、そして筆記用具、ノートなど文房具の使い方の説明から入る。

さらに国語を学ぶ意味を、私の言葉で説明するところから始める。

創刊された国語科通信には、初回の授業で伝えた言葉を次のように掲載した。

■2018年4月13日 言の葉 創刊号「決意表明」■

国語科授業は大脳に汗をかく「知的スポーツ」です。

授業中の私の発問・指示は、私からの挑戦状です。

知力と体力と精神力、そして道具をフル活用して「勝利」しましょう。

1年間、どうぞよろしくお願いします。

以下、授業びらきにあたっての連絡事項です。

1．教科書、国語辞典、鉛筆、赤鉛筆、ミニ定規、下敷きを準備しましょう。

まだ小学生用の国語辞典を使用している人は、受験生となるこの機に、大人用の辞典を用意することを勧めます。

小学生用と大人用とでは、収録された語彙の量が段違いです。

辞典を引けば引くほど言葉の力は伸びます。言葉の力が伸びると、思考力も伸びます。出発点は辞典なのです。

2．その他用意する教材は次のものです。

漢字スキル・読解スキル・暗唱詩文集・国語の学習（ワーク）

3．持ち帰る教材と置いていってよい教材については授業で確認します。

4．授業開始時は、筆記用具と漢字スキル、下敷き、辞書を机上に置きます。

5．授業は生徒と教師双方の努力でつくりあげるものです。

積極的な参画を期待します。参加ではありません。参画です。

6．私はできないことは叱りません。やらないことは叱ります。

私は授業のプロですから、「できない」と「やらない」を見抜く目を持っています。

最初はできなくたってよいのです。できるまでやればよい。それだけです。

失敗を恐れるあまり、何層にもわたって身にまとったエゴの殻。

その殻にヒビを入れ、穴を穿(うが)ち、取り払って自らを成長させましょう。そのために、私たちは出会いました。

怖れなき挑戦を。限りなき努力を。一匹狼のたくましさと、野武士のごとき集団を。

これが長谷川による「国語教室」のスローガンです。

7．評価は引き続き加点方式とします。意欲をもって取り組んだ生徒は当然力がつきますし、評価評定も高くなります。

8．1年間の「国語教室」を心から楽しみにしています。

私は毎時間本気で授業します。君たちも力を合わせて立ち向かいなさい。

目指すは日本一です。全国大会優勝です。さあ、始めましょう。

初日ゆえ、4月13日は「詩文集」「かるた」は措いて「口に2画」に取り組んだ。「口（くち）」という漢字に2画だけ書き加えてできる漢字をたくさん見つける」活動である。大いに盛り上って終わった。

2回目の授業で話し合う意義を語る

2回目の授業でも、盛り上がりは続いた。

持ち越しとなった「口に2画」で、1年生が驚くほどの数を見つけてきた。

通信ではそのことを大いに褒め、人と意見を交わす意義についても語っている。

■2018年4月14日 言の葉 第2号「凄い生徒たちだ」■

2日目にして早くも日本一を達成した1年2組。

「口に2画を足して漢字を作る」授業で、38個という前代未聞の記録を叩き出した。驚きを通り越して、感動している。

金曜日の授業びらきでしんどく頭を使って19個まで到達した1年2組メンバー。19個の漢字は次である。

本日の授業で知恵を絞り、次々と挑戦し、新記録を樹立した。

その時の板書が、これだ（※写真省略）。ちなみに休み時間のうちに金曜日の19個を板書してくれたのが石山君である。おかげでスムーズに進行できた。ありがとう。

28個目以降は漢和辞典を用意した成瀬さんを中心に、松田さん、角野さんが検討し合い、成瀬さんが板書してくれた。素晴らしい連携プレーだった。

私が教えたかったのはこれである。

「授業は、個性を異にする人間同士がさまざまな立場から意見を述べ合い、議論し合いながら真理を求める営みである。その活動は、異なる登山口から出立し、励まし合いつつ、同じ頂上を目指す登山に似ている」

こういう話をする時、こちらの目をしっかりと見据え、うなずきながら聴く生徒が多いのも、1年生の素晴らしさのひとつである。

1組は本日が授業びらきであった。出された漢字は12個。水曜日の展開が楽しみである。1組にはこの通信を水曜日の授業後に配付しようと思う。

3回目の授業で「学び方を教える」

第3回目の授業ではじめて教材を使った。今後、国語の授業で毎回くり返すルーティンである。10分程度で「口に2画」を終えた後、「漢字スキル」の指導に移る。

■2018年4月16日 言の葉 第3号「漢字の教え方指導から、集団思考の入門的指導へ」■

「漢字スキル」は日本で最も使われている漢字学習教材である。

この教材の良さは、漢字の覚え方が身につくことである。

「教材の使い方」（ユースウェアと呼ぶ）が明確なのだ。

正しい使い方をすれば、誰もが漢字を習得できるようになっている。

漢字は次の流れで覚える。

1．総画数を確認する。

2．指を机につけ、画数を唱えながら練習する。

3．目をつぶってスラスラと書けるようになったら、鉛筆を持つ。

4．画数を唱えつつ、薄い字を丁寧になぞる。

5．画数を唱えつつ、空欄に丁寧に写す。

ここまでがスキルの上半分の進め方である。

ポイントは2である。覚える作業と書く作業を分けるのが肝だ。

下半分は以下のように使う。

6．括弧（かっこ）に熟語の読み仮名を書く。

7．薄い字をなぞる。横方向に進める。

8．二段目の空欄に丁寧に写す。

9．三段目の空欄で「自分テスト」をする。

10．採点する。

11．間違えた漢字を、指書きで覚え直す。

ポイントは9である。三段目の空欄から上を教科書等で隠し、ページ最下部の読み仮名だけを見て空欄を埋めるのだ。

何ができて何ができないかを常に確認しながら学習するのが、「成功する学習」の大前提である。

授業では、「ノート1行にずらずらと漢字を練習する」方法を批判した。

効果が薄いからである。時間は有限だ。無駄を垂れ流している暇はないのだ。

漢字は「教えない」。私が教えるのは「漢字の覚え方」「学習の仕方」である。子どもが自分で学習を進められるよう、学習システムを身に付けさせる。その点「あかねこ漢字スキル」には、そのシステムのほとんどすべてが含まれている。

「漢字スキル〇ページ」

「漢字スキル」の使い方を教え、授業の冒頭7〜9分間で毎回取り組む。

やることを決めて明示すれば、次回の授業でも「何をすればいいか」がわかる。だから取り組める。私はただ、授業冒頭でページを指定するだけでよい。

ある年の12月、学年共通で2学期の反省を実施することになった。

教師の1人が作成してプリントを使っての作業である。

そのなかには「印象に残った言葉」を記す欄があったが、ある女子生徒がこう書いて提出したので、思わす笑ってしまった。

「漢字スキル〇ページ」

私の、国語授業の第一声である。言葉は徹底的に削る。

漢字スキルを終えた後は辞書引きへ。

その後は「うとてとこ」（谷川俊太郎）を使った授業を行った。3連から成る詩である。本文はネット検索で見つかるので、ここでは引用しない。問答形式で進めつつ、生徒達に最も重要な問い（主発問）を発した。

「3連4行目に入る言葉は何か」

ノートに書かせ、持ってくるように指示を入れ、さらに何人かには板書もさせた。

ABCで評定する。Cがいない。優秀だ。だがポイントはそこにはない。

ABCの違いは何か、が問題だ。

なぜA、Bと評定が分かれたか。続きは翌日の授業に持ち越しである。

持ち越された検討の様子を、私は4月17日の国語科通信で詳細に文字起こしした。

次回はその過程を詳述する。

