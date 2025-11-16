子どもの「自分らしさ」を伸ばす「心理的安全性」のつくり方…カギは感情と行動を分けてとらえること

近年、ビジネスシーンで注目されている「心理的安全性」。シリコンバレーで人気のバイリンガル幼稚園を経営する中内玲子氏によれば、子育てにおいても不可欠な要素だという。著書『JOY活 親も子も、今日から変わる新習慣』も話題の中内氏に、子どもの自分らしさを伸ばす「心理的安全性」のつくり方を教えてもらった。

子どもにとっての「安全な港」になる

子どもが自分の気持ちを素直に表現できるかどうかは、「ここではどんな自分でも受け入れてもらえる」と感じられる関係性があるかどうかにかかっています。これは、近年注目されている「心理的安全性」にも通じるものです。

心理的安全性とは、組織やチームの中で「どんな意見を言っても、どんな気持ちを表現しても、または失敗をしても、この関係性が損なわれることはない」と信じられる状態を指します。

これを家庭に置き換えるなら、「この家では、どんな自分であっても大丈夫」という、揺るぎない安心感のことです。

では、その安心感は、親がどうあることで育まれるのでしょうか。それは、親が「穏やかで、予測可能な存在」でいることです。

子どもの感情の波に一緒になって揺さぶられるのではなく、親がどっしりとした大樹のようにそこにいる。その安定感が、子どもにとっての「安全な港」になります。

子どもの感情と行動を分けて捉える

そして、何よりも大切なのが、子どもの感情と行動を分けて捉えることです。

たとえば、子どもが悔しさから泣き叫んでいるときに、「そんなことで泣かないの！」と感情を否定されると、子どもは「悲しい」や「悔しい」という気持ちを感じること自体が悪いことなのだと、感情にフタをしてしまいます。

そうではなく、「悔しかったんだね」「悲しかったんだね」と、まずはその感情そのものを、ただ言葉にして受け止めてあげる。

そのうえで、「でも、お友達を叩くのではなく、ほかの伝え方を一緒に考えてみようか」と、行動については冷静に線を引く。

この「感情はいつでも受け入れるけれど、行動にはルールがある」という一貫した関わり方が、子どもに「何があっても、自分の存在は揺るがない」という絶対的な安心感を与えるのです。

心理的安全性がもたらすギフトとは

心理的安全性が確保されている子どもは、過度に人の顔色をうかがうことなく、自分の思いや考えを言葉にしたり、失敗を恐れずに新しいことに挑戦したりできます。

これは、決して特別なスキルが必要なものではありません。日々の声かけやふるまい、親の姿勢そのものが、「あなたはそのままでいい」と伝えるメッセージになります。

家庭という最初の社会で、「私は私でいい」と思える経験を重ねた子どもは、やがてどんな場所でも自分らしく生きていく力を身につけていきます。

それこそが、心理的安全性がもたらす、何よりのギフトなのです。

