ドジャースからフリーエージェントとなっている“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）が、左肘の手術を受けたため、プエルトリコ代表としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）には出場できないと15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムで明らかにした。

来季メジャー13年目に向けた復帰時期も現時点では不明。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。ヘルナンデスは5月下旬、本塁へとヘッドスライディングした際に左肘を負傷。左腕の伸展に関わる筋肉の損傷は深刻で、当初から手術の可能性が指摘されていたが、8月26日に戦列へ復帰。その後もプレーを続けた結果、左肘に骨折が生じたという。今季は92試合に出場し、打率.203、OPS.621を記録。負傷を抱えながら迎えたポストシーズンでは攻守でチームを牽引し、ワールドシリーズ第6戦では左翼から二塁への送球で試合を締めくくるダブルプレーを完成させ、存在感を示した。

2026年シーズンについてはドジャースと本人双方に再契約への関心があるとされるが、今回の手術が契約交渉へどのような影響を及ぼすかは不透明だ。なお、ヘルナンデスは2017年、2023年のWBCでプエルトリコ代表としてプレーしている。