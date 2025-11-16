自民党は15日に結党70年の節目を迎えた。国民の幅広い支持を集める「国民政党」を自称し、ほとんどの期間で政権を握り続けた。

今や結党以来初めて衆参両院で過半数を割り、党勢に陰りが見える。社会情勢や国民意識の変化に対応できなかった結果である。

自民党は1955年、左右両派の社会党統一に対抗し、自由党と日本民主党の保守合同で誕生した。

軽武装、経済優先で高度成長期をけん引し、増えた税収で「富の分配」を原動力に長期安定政権を築いた。

国から地方に公共事業や補助金を振りまき、インフラ整備を進める手法は、選挙地盤固めにも利用した。

それが利益誘導政治を助長し、事件や不祥事の温床となったことは否めない。

経済が低成長期に移り、人口減少と高齢化が加速する昨今は、負担をどう分かち合うかが政治に求められている。そこに自民は的確な手を打つことができていない。

国民の物価高への不満、医療や年金に対する不安は、歳出をいくら増やしても解消していない。将来世代に回す借金は膨らむばかりだ。

10月に発足した高市早苗政権も「責任ある積極財政」を掲げ、成長戦略や防衛力強化に力点を置く。赤字国債の発行もいとわない姿勢は、国会だけでなく、国民の間でも評価は分かれそうだ。

自民が単独で政権を担う時代は去り、国会は多党化が進む。自民の意向だけで政策は実行できない。連立与党や野党との協議に時間を費やさなくてはならない。

これまで自民は政策分野ごとに設置した部会で、関連法案と予算案を事前に審査し、国会で法案を修正することなく成立させてきた。少数与党下では法案の修正が当たり前にあり得る。

与野党協議の重みが増している以上、不透明な事前審査を見直し、政策形成過程を国民に見えるようにすべきだ。

「政治とカネ」の問題をはじめ、党内統治の立て直しも急務だ。古い政治の弊害は国民の政治不信を増幅させた。にもかかわらず、再発を防止する総裁の指導力は発揮されていない。

他の政党に比べ、所属議員の世襲の多さと女性の少なさも顕著だ。変わらない自民の象徴と言える。初の女性総裁、女性首相の誕生を多様な人材活用の転機としてほしい。

報道各社の世論調査では、高市内閣の支持率が60〜80％台だったのに対し、自民の支持率は30％前後にとどまる。

高市内閣は右派的な政策へ傾斜し、新たに連立与党となった日本維新の会がアクセルを踏む構図だ。それは憲法9条改正、日本国国章損壊罪創設などに向けた急進的な動きに表れている。

多様な民意を代表する国民政党の理念と合致するのか疑問だ。自民党は岐路に立っている。