脳性まひで生まれながらに手足が不自由な長崎県大村市の蒲原千春さん（41）が、障害のある人たちのつづった詩に公募した曲を付けて歌う「わたぼうしコンサートinながさき」に向けた作詩部門で大賞に輝いた。詩は日常生活が思い通りにいかない悲しさを正面から受け止めつつ、「生きていくんだ 私の人生」と前向きに締めくくっている。16日午後2時から同市幸町のシーハットおおむらである障害者芸術祭で披露される。

詩の題名は「生きていくんだ」。障害を理由に交流サイト（SNS）上で見知らぬ人から心ない言葉を投げられることがあっても「関係ないよね そんなこと 私の人生なんだから 明日も明後日も未来まで 生きていくんだ」などとうたう。「障害の有無や年代に関係なく、聞いた人が『これは自分のことだ』と共感できるように」との思いを込めた。

20歳の時にも同じコンテストで大賞に選ばれた。「その命は とても小さく 壊れそうだった それでも どうにか 20年」と自身のことを表現した上で、周囲への感謝やその後の人生への希望を記した。「これから大きい未来が来るのだと、あの時は思った」と振り返る。

そして今回。書き出しは「両手では抱えきれないほどの 悲しい日々の連続だけど」とした。自宅で介助してくれる両親の高齢化、夜や早朝に来てもらえるヘルパーが見つからない現状、新聞記事やニュースで見る介助者と一緒に外出を楽しむ障害者への羨望（せんぼう）など、「もわっとした雲が垂れ込めている」という心の内を見つめたのだという。

両親との3人暮らしで、平日昼は生活介護デイサービスに通う。新聞をパラパラとめくるのが日課で、読者投稿の欄に応募するのも好き。今年の初めに毎月掲載されることを目標に立て、地元紙に10月まで月に一度は投稿が載った。

10月に掲載された文章は、難病患者の病棟に入院した時のことをまとめた。デジタル機器の操作にたけた患者と接した体験を基に「障害者の職業選択肢が増えることを強く望む」と訴えた。

掲載されなかった投稿についても、生成AI（人工知能）の「チャットGPT」や担当する介護職員に感想を聞き、推敲（すいこう）を重ねる。障害によって日常生活に制約がある中、近年はAIを活用する機会が増えており、英語の学び直しも始めたという。

今回の詩は10月上旬に長崎市であった「わたぼうしコンサートinながさき」で、明るい曲調に合わせて歌われた。詩がタンポポの綿毛のように、今つらい思いをしている誰かの元に届きますように−。蒲原さんの願いだ。（今井知可子）