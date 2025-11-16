前任地の福岡市では食べたことがなかった「佐賀ラーメン」。昨年4月に佐賀総局に異動となり、初めて食べた時、生卵が麺やスープに絡み、まろやかで優しい味と感じた。とりこになっているが、博多や久留米ラーメンと比べて知名度はいまいち。そんな折、県は本年度からブランド化プロジェクトを始動させた。県内ラーメン史の編集や情報発信の強化に取り組むという。そもそも佐賀ラーメンとは−。探ってみると“誕生秘話”を知ることもできた。（竹中謙輔）

県によると、佐賀ラーメンの明確な定義はないが、豚骨スープに太めでやわらかいストレート麺。生卵の卵黄を真ん中にのせる追加トッピングが、九州では珍しい特徴となっている。ノリを入れる店が多く、香ばしい味わいも広がる。

歴史をたどると、福岡県久留米市で1947年創業の「三九」で、白濁した豚骨スープが誕生し、この味が九州に広がった。佐賀市にも三九の系列店が開店するなど、50年代に豚骨ラーメンの店ができはじめた。

この頃に佐賀市内に「一休軒」が開業し、ここから独立した「幸陽閣」や「成竜軒」、「もとむら」、「もとむら」で習った「佐賀ラーメン いちげん。」などが現在も営業を続け、定番の佐賀ラーメンが定着した流れの一つとなったという。

□ □

生卵を一番初めに入れたのは誰か。関係者の間でも知られていなかった歴史について、取材を重ねると、一休軒を営む大串高志さん（74）に行き着いた。佐賀市若楠2丁目の店を訪ねると、その答えを教えてくれた。

「創業者の父・進が最初に入れたんですよ」

高志さんによると58年10月、福岡市に拠点を置く西鉄ライオンズの大ファンであった進さんは、西鉄と巨人との日本シリーズを観戦しに、同市の平和台球場に足を運んでいた。同シリーズは西鉄が巨人に3連敗してから4連勝して日本一に輝き、球史に残る戦いとなった。

上機嫌になった進さんは、家族だんらんの席でこう言った。「西鉄ライオンズの日本一を記念し、ぜいたくなラーメンをつくる。チャーシューを花びらのようにどんぶりいっぱいに広げ、真ん中に生卵をのせる」

卵もチャーシューも当時は高級品だった。ラーメン1杯が50円の時代に倍ほどの値段に設定し、「特製ラーメン」として店に出した。これが佐賀ラーメンの発祥となったという。

高志さん自身も忘れていた亡き父との記憶。昨年の日本シリーズで、福岡ソフトバンクホークスが先に2勝した後、横浜ベイスターズに4連勝されて敗れた試合が過去の記憶と重なった。県のプロジェクトにも協力する高志さんは、この逸話を関係者に伝えた。

「父は海軍出身で、頑固一筋のラーメン屋だった。このプロジェクトを機に父のエピソードを含め、佐賀ラーメンが全国、世界に広がってくれたらうれしい」

□ □

県の調べでは、県内に160店以上のラーメン店があり、うち「佐賀ラーメン」を掲げるなどしている店が佐賀市の16店を中心に、計8市町に少なくとも29店あるとみられる。

県のプロジェクトでは、豚骨以外のさまざまな味も「佐賀ラーメン」として取り扱う。3年計画の初年度の本年度は約1600万円の予算を計上し、佐賀ラーメンのエピソードや豆知識などを募集する。県内ラーメン史をまとめるため、文献やラーメン店への取材も進めている。

県産業政策課の担当者は「佐賀のさまざまなジャンルのラーメン店の物語や、一杯のラーメンに込められた店主の情熱を全国に届けたい」と話し、QRコードでエピソードを募集している。

佐賀独自の味と物語が紡がれていく。

専属の地域おこし協力隊も求む 県産業政策課

佐賀ラーメンのブランド化プロジェクトに関して、県は専属の地域おこし協力隊の隊員を募集している。

県内のラーメンの情報発信をし、ラーメン店主とのネットワークを築いていける人材を求めている。県外在住者が対象で、面接がある。県産業政策課＝0952（25）7182。