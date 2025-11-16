男子第78回、女子第37回全九州高校駅伝が15日、福岡県嘉麻市の嘉穂総合運動公園を発着点とする周辺コース（男子7区間42・195キロ、女子5区間21・0975キロ）で行われ、男子は宮崎日大が2時間6分2秒で初優勝、女子は神村学園（鹿児島）が1時間9分14秒で9大会連続13度目の優勝を飾った。

全国高校駅伝（12月21日、京都）には男女とも各都道府県代表に加え、地区代表も出場。九州は北九州（福岡、佐賀、長崎、大分）と南九州（熊本、宮崎、鹿児島、沖縄）のトップが地区代表となり、北九州代表には男子10位の飯塚（福岡）が初出場を決め、女子は5位の北九州市立（同）が都大路への切符をつかんだ。南九州は男子優勝の宮崎日大と女子3位の鹿児島が地区代表として出場権を得た。

宮崎日大7区・冨岡雄斗（3年、区間賞で男子初優勝に貢献）「歴代の先輩たちが培ってきた伝統があってこその九州のナンバーワン。都大路では、それに恥じない走りで過去最高の3位入賞を目指したい」

神村学園1区・瀬戸口凛（3年、妹の恋空と連続区間賞で女子優勝に貢献）「県大会では前半飛ばしすぎたので、残り4キロからどれだけペースを上げて最後まで落ちずにタイムを出せるかを意識した。妹が待っているだけで心強い」